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25 квітня • оновлено в 14:26
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Донька Успенської вразила мережу волохатими пахвами

2.8т
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Донька російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна вразила мережу неголеними пахвами на фото.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Тетяна позувала в бежевому топі, сірих штанах і з хусткою на голові.

Любов Успенська з донькою Тетяною

Любов Успенська з донькою Тетяною

Фото: fakty.ua

"Пахви не голила. Для дам з начосом та пиріжками – йдіть працювати!" – написала донька Успенської.

Тетяна Плаксина

Тетяна Плаксина

Фото: instagram/pacha_tati

Зазначимо, що Плаксіна обмежила можливість коментування свій пост. Однак деякі шанувальники стали писати дівчині під іншими фото: "Поголи пахви – це ж жахливо", "Закрила коментарі? Але я все ж висловлюся: пахви треба голити... Неприємна".

Донька Успенської вразила мережу волохатими пахвами
Донька Успенської вразила мережу волохатими пахвами

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найдорожча plus-size модель Ешлі Грем, яка 18 січня стала мамою, показала неголені пахви, а також свою фігуру після пологів.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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