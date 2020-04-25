Донька Успенської вразила мережу волохатими пахвами

Донька російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна вразила мережу неголеними пахвами на фото.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Тетяна позувала в бежевому топі, сірих штанах і з хусткою на голові.

Любов Успенська з донькою Тетяною Фото: fakty.ua

"Пахви не голила. Для дам з начосом та пиріжками – йдіть працювати!" – написала донька Успенської.

Тетяна Плаксина Фото: instagram/pacha_tati

Зазначимо, що Плаксіна обмежила можливість коментування свій пост. Однак деякі шанувальники стали писати дівчині під іншими фото: "Поголи пахви – це ж жахливо", "Закрила коментарі? Але я все ж висловлюся: пахви треба голити... Неприємна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найдорожча plus-size модель Ешлі Грем, яка 18 січня стала мамою, показала неголені пахви, а також свою фігуру після пологів.

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