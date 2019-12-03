Донька Ляшка й син Авакова: який вигляд мають дорослі діти українських політиків

Українські політики не так часто розповідають про те, де навчаються і чим займаються їхні нащадки. Однак багато хто з них став вже зовсім дорослим і часом не менш успішним за батьків.

Який вигляд мають дорослі діти Олега Ляшка, Володимира Гройсмана та інших – у матеріалі OBOZREVATEL.

Дочка Ляшка

Дочка Олега Ляшко (праворуч) facebook.com/O.Liashko

Влада – дочка лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка і його дружини Росіти Сайранен. Дівчині 17 років. У багатьох інтерв'ю Олег Ляшко і його дружина говорили про те, що Влада – їхня спільна дочка. Однак у деклараціях політика дівчинка вказана як Горбенко Владислава Віталіївна.

Як видно на фото з соцмереж, дівчина вже вміє стріляти.

Олександр Аваков

Скриншот з відео

Син Арсена Авакова, Олександр Аваков, закінчив Харківський національний університет імені Каразіна за спеціальністю "фінанси". Займається бізнесом. Чоловікові 31 рік. У серпні 2014 Олександр Аваков пішов добровольцем в батальйон спецпризначення МВС "Київ-1". Займався поставками всього необхідного для солдатів і супроводом артистів для виступів перед бійцями. 17 лютого 2015 звільнений у запас.

Юлія, Христина і Давид Гройсман

Колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман разом із дружиною Оленою виховують трьох дітей: Юлію, Христину і Давида.

Дочки Володимира Гройсмана Юлія і Христина instagram.com

Старша, 28-річна Юлія, яка є дочкою Олени Гройсман від першого шлюбу, за інформацією ЗМІ, працює у Великобританії і навіть отримала там посвідку на проживання.

Христина Гройсман vk.com

Молодша, 19-річна Христина, нещодавно стала співвласницею торгового центру у Вінниці. Синові Гройсмана Давиду зараз 8 років.

Олена Гройсман із сином Давидом (ліворуч), Христина Гройсман (праворуч) в 2015 році vesti.ua

Сини Юрія Луценка

У вересні 2017 року Олександр Луценка одружився з Анастасією Волохіною Юрій Луценко / Facebook

У ексгенпрокурора Юрія Луценка та його дружини, ексдепутатки Ради Ірини Луценко, дві дитини: сини Олександр (1989 року народження) і Віталій (1999). Старший вже два роки як одружений. За словами Юрія Луценко, він пройшов службу в АТО.

Олександр Луценко служив в АТО facebook.com

Молодший син Луценка, Віталій, в 2017-му закінчив гімназію імені Лесі Українки №117 і навчається в Київському інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Юрій Луценко з сином Віталієм facebook.com

Діти Дмитра Яроша

Сім'я Дмитра Яроша Соцмережі

У колишнього депутата Верховної Ради і лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша – три дитини. Сім'я проживає в Дніпропетровській області, звідки родом і сам Ярош. Старшій дочці Насті – 26 років, Ірині, – 22, а синові Дмитру – 10 років. Обидві доньки Яроша – активістки "Правого сектора".

фото з весілля доньки Яроша Ірини

Раніше OBOZREVATEL розповідав про дітей убитого "Мотороли" з "ДНР", як вони підросли і виглядають зараз.

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