Донька зірки "Квартал 95" візьме участь у шоу "Голос. Діти"

У неділю, 26 травня, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться прем'єра дитячого вокального проекту "Голос. Діти". Однією з учасниць сліпих прослуховувань нового сезону стане старша донька Євгенія Кошового Варвара.

Дівчинка вже брала участь у шоу і дійшла до етапу "Бої", повідомляє "ТСН".

Варвара Кошова "1+1"

Варвара каже, що під час виступу на "сліпих прослуховуваннях" хвилювалася, але вже не так сильно, як у перший раз.

"Мені подобається ця сцена і те, що тут потрібно дуже багато працювати. Це постійний розвиток, а конкуренція мотивує ставати кращою", — сказала учасниця.

Як раніше писав OBOZREVATEL, старша донька відомого українського коміка, зірки "Кварталу 95" Євгена Кошового Варвара викликала фурор під час виступу на шоу "Ліга сміху". Так, дівчинка виступила разом із командою "Луганська збірна" і постала перед публікою в несподіваному образі.

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