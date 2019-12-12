Дочка Юлії Началової потрапила під жорстку заборону батька

Дочка співачки Юлії Началової Віра Алдоніна потрапила під жорстку заборону батька, футболіста Євгена Алдоніна.

У програмі "Отциfrovka" Алдонін, зокрема, розповів, що не відпустив би дочку в Голлівуд.

Зараз Вірі 13 років. За словами батька, вона росте дуже творчою дівчинкою, виграла конкурс із фортепіано, хоче стати актрисою і зніматися в мюзиклах.

"Ти в 16 років поїхав із дому. Якщо у твоїх дітей буде така нагода, ти їх відпустиш?" – запитав ведучий футболіста.

"Складно. Що стосується дівчинки, ну дуже непросте рішення... У Голлівуд в 16 років – ні. У Голлівуд? В 16 років? Самій? Ні", – відповів Євген Алдонін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Началова померла 16 березня 2019 року.

З Євгеном Алдоніним вона розлучилася у 2010 році.

У футболіста, крім Віри, народилося ще двоє дітей у наступному після Началової шлюбі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!