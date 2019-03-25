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До України не пустили двох російських акторів: що відомо

4.2тЧитати матеріал російською

Держприкордонслужба України не пустила до країни двох російських акторів театру і кіно, які раніше незаконно відвідали анексований Росією півострів Крим.

Як повідомляється на офіційному сайті Державної прикордонної служби, артистам заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки.

До України не пустили двох російських акторів: що відомо

Згідно з наведеною інформацією, в'їхати в країну громадяни РФ намагалися в неділю, 24 березня. "Одного з них виявили в аеропорту "Бориспіль". Іноземець прилетів рейсом із Мінська. З'ясувалося, що він незаконного їздив до тимчасово окупованого Криму", — наголошується в повідомленні прикордонників.

Другий російський актор прилетів до України через аеропорт Одеси. Він планував взяти участь в зйомках серіалу. "За порушення закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" громадянам Росії відмовлено в пропуску та заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки", — додали прикордонники.

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Імен артистів Держприкордонслужба не повідомила. На сайті також зазначається, що з початку цього року заборону на в'їзду в Україну отримали 35 іноземців із числа діячів культури і мистецтва.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російські продюсер Рубен Дишдишян та режисер Сергій Урсуляк мають намір зняти в Україні продовження серіалу "Ліквідація" про боротьбу радянської влади зі злочинністю у післявоєнній Одесі. Головну роль у ньому так само зіграє актор Володимир Машков, який потрапив раніше у базу центру "Миротворець" через зйомки в анексованому Криму.

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Місце
Україна
Тег
актор
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"В Украину не пустили двух российских актеров: что известно" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну что известно, известно, что хохлорсань(не путать с украинцами)очкует воевать с ахрессорм, она может ему только гадить по мелочи
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Д Алексей
Д Алексей
Ну и че они сюда бля лезут , раска огромная счастливая с полезными санкциями страна, но ссука лезут и лезут из за поребрика. 🤮🐀
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бешеных шавок отстреливают! Или изолируют.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Махал Махалыч, а трусливых педиков ловят и отправляют в армию, воевать с напавшей на неньку Россией.Ты почему не на фронте, кстати, дефективный или просто жмёт очко?
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