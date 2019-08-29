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"До мурашок!" MONATIK зворушив мережу проникливим віршем

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Популярний український поп-виконавець MONATIK зворушив мережу проникливим віршем.

Так, в ньому він закликав всіх "танцювати в повну ногу, крокувати ширше по життю, не боятись, кружляти голову". Відповідне відео MONATIK опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"До мурашок!" MONATIK зворушив мережу проникливим віршем

MONATIK

Фото: sunny7.ua

Творчість MONATIK`a народилася в результаті його колаборації з одним з найбільш шанованих брендів рома з кубинським корінням — Bacardi. Артист написав вірш на підтримку компанії # ЖивиЯкТанцюєш, яку нещодавно запустив бренд рому. Додамо, що текст був накладений на гарячий ролик, знятий на Кубі.

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Також зазначимо, що шанувальники в коментарях до відео стали писати, що вірш просто "до мурашок" і засипали артиста компліментами.

"До мурашок!" MONATIK зворушив мережу проникливим віршем
"До мурашок!" MONATIK зворушив мережу проникливим віршем
"До мурашок!" MONATIK зворушив мережу проникливим віршем
"До мурашок!" MONATIK зворушив мережу проникливим віршем
"До мурашок!" MONATIK зворушив мережу проникливим віршем
"До мурашок!" MONATIK зворушив мережу проникливим віршем

OBOZREVATEL призводить вірш повністю

Живи, как танцуешь...танцуй даже сознанием.

Танцуй со знанием того, что все будет!

Все будет, как хочется! Важно — желание.

Такое, которое ритм пробудит.

Неутолимое, неприкосновенное

такое, которое жжет, не остудит,

Непоколебимое,неразрушимое,

строить судьбу, а не быть частью судеб!

Танцуй! Побеждай в каждом внутреннем споре!

Никто не оспорит твое убеждение!

Свободно дышать, свободно мечтая

танцами соединять поколения.

Танцуй в полную ногу,

шагай шире по жизни,

где пол — там данс-пол,

не робей, кружи голову!

Когда встряска нужна, не ленись — пробуй новое!

Встряхнись и очнись...

посмотри — ты танцуешь легко, так свободно, так здорово.

Ведь каждым движением мечтам ты рассветы рисуешь!

Танцуешь — значит, живешь. Живи, как танцуешь!

Живи, як танцюєш ... танцюй навіть свідомістю. Танцюй зі знанням того, що все буде! Все буде, як хочеться! Важливо - бажання. Таке, яке Ритм пробудить. Невгамовним, недоторканне таке, яке палить, чи не остудить, Непохитне, неразрушимое, будувати долю, а не бути частиною доль! Танцюй! Перемагай в кожному внутрішньому суперечці! Ніхто не заперечить твоє переконання! Вільно дихати, вільно мріючи танцями З'єднувати покоління. Танцюй в повну ногу, йди ширше по життю, де підлогу - там данс-пол, що не бійся, кружляй голову! Коли струс потрібна, не лінуйся - пробуй нове! Струсіть і прокинься ... подивися - Ти танцюєш легко, так вільно, так здорово. Адже Кожним рухом мріям Ти світанки малюєш! Танцюєш - значить, живеш. Живи, як танцюєш! Director: @tanumuino DOP: @nikitakkkuz Choreography: @denis_stulnikov Music: #MonatikChilibiSound @anton_chilibi @rmnko_ make up: @kuzikova producer: @santanadima #MadeWithLoveAndRhythm # ЖівіЯкТанцюеш # ЖівіКакТанцуешь 💃💃🏻💃🏾🕺🏾🕺🏻🕺🏼 # Bacardi # MONATIKкаждийРаз 〽️〽️〽️

Публікація від Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK, який 1 червня дав перший сольний концерт на НСК "Олімпійському" (Київ), зворушив українців своїм проникливим виступом. Він виконав авторську композицію "Моїм", адресовану його близьким людям і шанувальникам.

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Особа
MONATIK
Місце
Україна
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