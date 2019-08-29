"До мурашок!" MONATIK зворушив мережу проникливим віршем

Популярний український поп-виконавець MONATIK зворушив мережу проникливим віршем.

Так, в ньому він закликав всіх "танцювати в повну ногу, крокувати ширше по життю, не боятись, кружляти голову". Відповідне відео MONATIK опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

MONATIK Фото: sunny7.ua

Творчість MONATIK`a народилася в результаті його колаборації з одним з найбільш шанованих брендів рома з кубинським корінням — Bacardi. Артист написав вірш на підтримку компанії # ЖивиЯкТанцюєш, яку нещодавно запустив бренд рому. Додамо, що текст був накладений на гарячий ролик, знятий на Кубі.

Також зазначимо, що шанувальники в коментарях до відео стали писати, що вірш просто "до мурашок" і засипали артиста компліментами.

OBOZREVATEL призводить вірш повністю

Живи, как танцуешь...танцуй даже сознанием.

Танцуй со знанием того, что все будет!

Все будет, как хочется! Важно — желание.

Такое, которое ритм пробудит.

Неутолимое, неприкосновенное

такое, которое жжет, не остудит,

Непоколебимое,неразрушимое,

строить судьбу, а не быть частью судеб!

Танцуй! Побеждай в каждом внутреннем споре!

Никто не оспорит твое убеждение!

Свободно дышать, свободно мечтая

танцами соединять поколения.

Танцуй в полную ногу,

шагай шире по жизни,

где пол — там данс-пол,

не робей, кружи голову!

Когда встряска нужна, не ленись — пробуй новое!

Встряхнись и очнись...

посмотри — ты танцуешь легко, так свободно, так здорово.

Ведь каждым движением мечтам ты рассветы рисуешь!

Танцуешь — значит, живешь. Живи, как танцуешь!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK, який 1 червня дав перший сольний концерт на НСК "Олімпійському" (Київ), зворушив українців своїм проникливим виступом. Він виконав авторську композицію "Моїм", адресовану його близьким людям і шанувальникам.

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