"До мурашок!" MONATIK зворушив мережу проникливим віршем

Популярний український поп-виконавець MONATIK зворушив мережу проникливим віршем.
Так, в ньому він закликав всіх "танцювати в повну ногу, крокувати ширше по життю, не боятись, кружляти голову". Відповідне відео MONATIK опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
MONATIK
Фото: sunny7.ua
Творчість MONATIK`a народилася в результаті його колаборації з одним з найбільш шанованих брендів рома з кубинським корінням — Bacardi. Артист написав вірш на підтримку компанії # ЖивиЯкТанцюєш, яку нещодавно запустив бренд рому. Додамо, що текст був накладений на гарячий ролик, знятий на Кубі.
Також зазначимо, що шанувальники в коментарях до відео стали писати, що вірш просто "до мурашок" і засипали артиста компліментами.
OBOZREVATEL призводить вірш повністю
Живи, как танцуешь...танцуй даже сознанием.
Танцуй со знанием того, что все будет!
Все будет, как хочется! Важно — желание.
Такое, которое ритм пробудит.
Неутолимое, неприкосновенное
такое, которое жжет, не остудит,
Непоколебимое,неразрушимое,
строить судьбу, а не быть частью судеб!
Танцуй! Побеждай в каждом внутреннем споре!
Никто не оспорит твое убеждение!
Свободно дышать, свободно мечтая
танцами соединять поколения.
Танцуй в полную ногу,
шагай шире по жизни,
где пол — там данс-пол,
не робей, кружи голову!
Когда встряска нужна, не ленись — пробуй новое!
Встряхнись и очнись...
посмотри — ты танцуешь легко, так свободно, так здорово.
Ведь каждым движением мечтам ты рассветы рисуешь!
Танцуешь — значит, живешь. Живи, как танцуешь!
Живи, як танцюєш ... танцюй навіть свідомістю. Танцюй зі знанням того, що все буде! Все буде, як хочеться! Важливо - бажання. Таке, яке Ритм пробудить. Невгамовним, недоторканне таке, яке палить, чи не остудить, Непохитне, неразрушимое, будувати долю, а не бути частиною доль! Танцюй! Перемагай в кожному внутрішньому суперечці! Ніхто не заперечить твоє переконання! Вільно дихати, вільно мріючи танцями З'єднувати покоління. Танцюй в повну ногу, йди ширше по життю, де підлогу - там данс-пол, що не бійся, кружляй голову! Коли струс потрібна, не лінуйся - пробуй нове! Струсіть і прокинься ... подивися - Ти танцюєш легко, так вільно, так здорово. Адже Кожним рухом мріям Ти світанки малюєш! Танцюєш - значить, живеш. Живи, як танцюєш! Director: @tanumuino DOP: @nikitakkkuz Choreography: @denis_stulnikov Music: #MonatikChilibiSound @anton_chilibi @rmnko_ make up: @kuzikova producer: @santanadima #MadeWithLoveAndRhythm # ЖівіЯкТанцюеш # ЖівіКакТанцуешь 💃💃🏻💃🏾🕺🏾🕺🏻🕺🏼 # Bacardi # MONATIKкаждийРаз 〽️〽️〽️
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK, який 1 червня дав перший сольний концерт на НСК "Олімпійському" (Київ), зворушив українців своїм проникливим виступом. Він виконав авторську композицію "Моїм", адресовану його близьким людям і шанувальникам.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!