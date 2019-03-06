"До чого тут Україна?": Сєдокова раптово згадала про батьківщину

Українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка втекла в Росію, поділилася з шанувальниками сімейним фото.

Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому артистка позувала разом зі своїми дітьми — донькою Аліною і сином Гектором. Цікаво, що Анна і Аліна були одягнені в жовте і синє плаття. Шанувальники одразу ж написали, що це кольори українського прапора і побачили в цьому натяк на патріотизм із боку співачки.

"Немає ліків, які здатні вилікувати те, що може вилікувати щастя, писав Габріель Гарсіа Маркес. І я з ним згодна", — підписала знімок Анна.

Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова разом із донькою Аліною і сином Гектором Фото: instagram/annasedokova

"Здавалося б, до чого тут Україна", "В колір українського прапора", "Дуже гарний колір плаття", "Як прапор України", "Нудьгуєш за батьківщиною, Аню?", "Українки", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, розповіла про те, як її хотіли позбавити батьківських прав. Так, вона зазначила, що під час судового процесу, на якому вирішувалося питання опіки над її донькою Монікою, вона влізла в борги.

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