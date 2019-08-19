Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"До божевілля гарна": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою

2.1т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новим фото. На ньому вона позувала в купальнику, який підкреслив її струнке тіло.

Крім того, в соціальній мережі Instagram з'явилося відео на якому артистка засвітилася в білизні.

"До божевілля гарна": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
Новини
"Приїхали бухнути на халяву!" Російські зірки засвітилися у Криму

"До божевілля гарна", "Яка худенька", "Дівчина, ви виглядаєте на всі 18", "Дуже красиво", "Залишайтеся завжди такою жіночною і натуральної", "Це дуже красиво", "Шикарна", "Така худенька жіночна красуня", - пишуть в мережі.

"До божевілля гарна": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
"До божевілля гарна": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
"До божевілля гарна": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
"До божевілля гарна": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
"До божевілля гарна": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
"До божевілля гарна": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
"До божевілля гарна": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників іншим гарячим кадром. Вона позувала у білизні та приголомшила фанатів своїм поглядом.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...