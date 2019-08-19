"До божевілля гарна": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новим фото. На ньому вона позувала в купальнику, який підкреслив її струнке тіло.

Крім того, в соціальній мережі Instagram з'явилося відео на якому артистка засвітилася в білизні.

"До божевілля гарна", "Яка худенька", "Дівчина, ви виглядаєте на всі 18", "Дуже красиво", "Залишайтеся завжди такою жіночною і натуральної", "Це дуже красиво", "Шикарна", "Така худенька жіночна красуня", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників іншим гарячим кадром. Вона позувала у білизні та приголомшила фанатів своїм поглядом.

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