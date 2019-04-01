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Дмитру Монатіку — 33: як змінювався український співак

1.3тЧитати матеріал російською

Сьогодні, 1 квітня, день народження святкує український музикант Дмитро Монатік, відомий зараз під псевдонімом MONATIK. Він народився в Луцьку в 1986 році.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як змінювався артист.

Дмитру Монатіку — 33: як змінювався український співак

Батько Монатіка працював на одному з українських авіазаводів, збираючи двигуни для літака, а трохи пізніше почав працювати над виробництвом поролону. Мама обіймала посаду секретаря у виконавчому комітеті міської ради Луцька.

Дмитру Монатіку — 33: як змінювався український співак
Дмитру Монатіку — 33: як змінювався український співак

У підлітковому віці він захоплювався брейк-дансом і почав танцювати в луцькій танцювальній команді DBS Crew.

У 2003 році майбутній артист вступив на юридичний факультет Волинського інституту імені В'ячеслава Липинського в Луцьку.

Дмитру Монатіку — 33: як змінювався український співак

У 2008 році Монатік взяв участь у кастингу українського телепроекту "Фабрика зірок-2", але не пройшов його. Незважаючи на це, продюсер проекту Наталія Могилевська запросила його в свій балет. У 2009 році спільно з Миколою Бойченком він створив музичний колектив "Monatique", з яким виступав у клубах.

Дмитру Монатіку — 33: як змінювався український співак

У 2010 році взяв участь у третьому сезоні телешоу "Танцюють всі!" і в першому сезоні "X-Фактора".

У 2011 році спільно з Миколою Бойченком і балетом D'Arts випустив знятий на мобільний телефон дебютний кліп "ТайУлетаю".

У 2013 році MONATIK випустив свій перший музичний альбом із назвою "С.С.Д.". У 2016 році на світ з'явився його другий альбом, у який увійшли пісні "Кружит", "Выходной", "Вечность", "Сон".

У 2016 році став одним із зіркових тренерів проекту "Голос країни".

Дмитру Монатіку — 33: як змінювався український співак

Як повідомляв OBOZREVATEL, український поп-співак Monatik поділився з шанувальниками радісною звісткою: артист став бренд-амбасадором популярної марки напоїв Coca-Cola.

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