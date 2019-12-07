Дружина Лещенка все-таки поїхала в Москву: фотофакт

Діджейка Анастасія Топольська (DJ Nastia), дружина колишнього народного депутата України, журналіста Сергія Лещенка, відвідала столицю Росії Москву, щоб виступити в одному з місцевих клубів.

Відповідний пост з'явився на сторінці дівчини в Instagram у суботу, 7 грудня. Її виступ, початок якого запланований на 5:30 неділі, також анонсували на сторінці клубу Mutabor у форматі stories.

Сама ж Топольська оприлюднила своє відредаговане фото з геолокацією в Москві, підписавши його лаконічно: "Mutabor Тonight (сьогодні ввечері)".

Анастасія Топольська instagram.com/nastia.dj

Відзначимо, пост Топольської викликав гостру реакцію блогера та політтехнолога Олексія Голобуцького. На своєму Telegram-каналі він звернув увагу на те, що Лещенко поставив лайк цій публікації.

Пост Nastia в Instagram Telegram-канал Олексія Голобуцького

Instagram-сторінка клубу Mutabor Скріншот

"Особливо блювотних барв ця "радість у Москві" набуває на тлі сьогоднішнього повернення підконтрольними Росії бойовиками тіла закатованого полковника "Альфи" Дмитра Каплунова.

Ну і післязавтрашня зустріч у "нормандському форматі" додає специфічних відтінків цій родинній ідилії Лєщєнка-Топольської", – написав він.

Нагадаємо, напередодні дружина Лещенка повідомляла, що поїде в РФ. Вона писала, що "не може дочекатися початку" вечірки.

Анастасія Топольська instagram.com/nastia.dj

Анастасія Топольська instagram.com/nastia.dj

Анастасія Топольська instagram.com/nastia.dj

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український шоумен Сергій Притула поскандалив з Анастасією Топольською. Діджейка назвала Притулу "медійним муд*ком", на що колишній кандидат у депутати різко відповів.

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