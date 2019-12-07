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7 грудня • оновлено в 23:16
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Дружина Лещенка все-таки поїхала в Москву: фотофакт

2.7т
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Діджейка Анастасія Топольська (DJ Nastia), дружина колишнього народного депутата України, журналіста Сергія Лещенка, відвідала столицю Росії Москву, щоб виступити в одному з місцевих клубів.

Відповідний пост з'явився на сторінці дівчини в Instagram у суботу, 7 грудня. Її виступ, початок якого запланований на 5:30 неділі, також анонсували на сторінці клубу Mutabor у форматі stories.

Сама ж Топольська оприлюднила своє відредаговане фото з геолокацією в Москві, підписавши його лаконічно: "Mutabor Тonight (сьогодні ввечері)".

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Анастасія Топольська

Анастасія Топольська

instagram.com/nastia.dj

Відзначимо, пост Топольської викликав гостру реакцію блогера та політтехнолога Олексія Голобуцького. На своєму Telegram-каналі він звернув увагу на те, що Лещенко поставив лайк цій публікації.

Пост Nastia в Instagram

Пост Nastia в Instagram

Telegram-канал Олексія Голобуцького

Instagram-сторінка клубу Mutabor

Instagram-сторінка клубу Mutabor

Скріншот

"Особливо блювотних барв ця "радість у Москві" набуває на тлі сьогоднішнього повернення підконтрольними Росії бойовиками тіла закатованого полковника "Альфи" Дмитра Каплунова.

Ну і післязавтрашня зустріч у "нормандському форматі" додає специфічних відтінків цій родинній ідилії Лєщєнка-Топольської", – написав він.

Нагадаємо, напередодні дружина Лещенка повідомляла, що поїде в РФ. Вона писала, що "не може дочекатися початку" вечірки.

Анастасія Топольська

Анастасія Топольська

instagram.com/nastia.dj

Анастасія Топольська

Анастасія Топольська

instagram.com/nastia.dj

Анастасія Топольська

Анастасія Топольська

instagram.com/nastia.dj

@ muta.bor TONIGHT #mutabor

Публікація від NASTIA (@ nastia.dj)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український шоумен Сергій Притула поскандалив з Анастасією Топольською. Діджейка назвала Притулу "медійним муд*ком", на що колишній кандидат у депутати різко відповів.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій Лещенко Анастасія Топольська
Місце
Росія Москва
Теги
фотографии музика Instagram шоу-бизнес
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Скот с паРРаши уже рвет свое рыло в визге! Свиньи рюцкие! Да срать мы хотели на эту дуру, на вас, скотов с помойки, на росею с ее клЮбами. Визжите, свинота!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Точно поехала выполнять задания ГРУ ВСУ СБУ ! Вернется героиней- все секреты РФ узнает и привезет, СБУ отчитается - украинская Штирлица была на грани, но мощно вырвалась !
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Южный Гарик
Южный Гарик
ГолоЕбутского просто рвет на части)))
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