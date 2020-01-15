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15 січня • оновлено в 09:21
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"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні

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Російська співачка Рита Дакота поділилася з шанувальниками гарячим відео, на якому кокетливо спустила труси від купальника.

Пікантний ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

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Так, у кадрі Дакота позує в короткому топі і в сексуальних рожевих трусах від купальника. У момент зйомки ролика біля зірки пробігає її маленька дочка Мія.

Примітно, що нове відео Дакоти викликало бурхливі обговорення в мережі. Зокрема, в коментарях багато шанувальників розкритикували публікацію:

"Діти бігають, а ти труси знімаєш", "Уже б труси зняла, не знала, що і як показати", "Взагалі не соромно?".

"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Рита Дакота розбурхала шанувальників пікантним фото, на якому засвітила голі груди.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Рита Дакота
Місце
Росія
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