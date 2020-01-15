"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні

Російська співачка Рита Дакота поділилася з шанувальниками гарячим відео, на якому кокетливо спустила труси від купальника.
Пікантний ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Рита Дакота
Instagram @ritadakota
Так, у кадрі Дакота позує в короткому топі і в сексуальних рожевих трусах від купальника. У момент зйомки ролика біля зірки пробігає її маленька дочка Мія.
Примітно, що нове відео Дакоти викликало бурхливі обговорення в мережі. Зокрема, в коментарях багато шанувальників розкритикували публікацію:
"Діти бігають, а ти труси знімаєш", "Уже б труси зняла, не знала, що і як показати", "Взагалі не соромно?".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Рита Дакота розбурхала шанувальників пікантним фото, на якому засвітила голі груди.
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