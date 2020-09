Дімопулос довела Кухар до сліз чуттєвим виступом на "Танцях з зірками". Відео

Під час четвертого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" ексучасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос та її партнер Макс Леонов продемонстрували чуттєвий контемп. Своїм виступом пара змусила суддю проєкту Катерину Кухар плакати.

Зіркові учасники виконали танець під пісню під Sorry Seems to Be the Hardest Word – Taron Egerton. Зворушливий номер Дімопулос присвятила батькові, який помер від раку легенів у 2004 році (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я прийшла на проєкт втілити свою дитячу мрію, а також мрію свого батька. Він завжди хотів, щоб я вміла добре танцювати. Мені подобалося танцювати для нього. І на концерти, і на репетиції він приходив завжди. Але все різко закінчилося, коли він захворів на рак легенів. Він згорів дуже швидко. Після цього я жодного разу не виходила на паркет, тому що танці були пов'язані з татом. Свій виступ я хочу присвятити татові та людям, які борються з онкологією", – поділилася співачка.

Після виступу Санта не стримала сліз, як і одна з суддів шоу Катерина Кухар.

"Санта, я повірила сьогодні вашим сльозам, вашому контемпу. Ваша історія торкнулася дуже глибоких струн мого серця. В моєму житті теж була людина, яка віддавала мені всю свою любов та час. Це була моя бабуся, завдяки якій я досягла успіху в кар'єрі. Танець був наповнений неймовірною синергією і я хочу окремо виділити дівчинку, яка дуже гармонійно влилася у ваш танець. Просто браво", – заявила Кухар.

Зазначимо, що своїм виступом Дімопулос і Леонов заслужили високі оцінки від суддів: 10 від Чапкіса, 10 від Нікітюк, 10 від Кухар і 9 від Ями (39 балів).

