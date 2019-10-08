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8 жовтня • оновлено в 13:25
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"Татусь шістьох!": Депутат зі "Слуги народу" знову став батьком

1.7т Читати матеріал російською

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія знову став батьком. Так, у нього народилися двійнята.

Чоловік одружений вдруге і тепер є батьком шістьох дітей. Про поповнення у родині депутата повідомила прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

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"І Давид Арахамія з народженням двійні! Тепер він татусь аж на шістьох", - написала Мендель.

Зазначимо, що у Арахамії вже є четверо дітей.

"Татусь шістьох!": Депутат зі "Слуги народу" знову став батьком

facebook.com: Viktoriya Arakhamia

"Татусь шістьох!": Депутат зі "Слуги народу" знову став батьком

facebook.com: Viktoriya Arakhamia

Як раніше писав OBOZREVATEL, Давид Арахамія запропонував колезі по партії Олександру Дубінському продати свої автомобілі, щоб погасити борги України перед МВФ.

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Особи
Юлія Мендель Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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