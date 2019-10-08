"Татусь шістьох!": Депутат зі "Слуги народу" знову став батьком

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія знову став батьком. Так, у нього народилися двійнята.
Чоловік одружений вдруге і тепер є батьком шістьох дітей. Про поповнення у родині депутата повідомила прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Давид Арахамія
"І Давид Арахамія з народженням двійні! Тепер він татусь аж на шістьох", - написала Мендель.
Зазначимо, що у Арахамії вже є четверо дітей.
facebook.com: Viktoriya Arakhamia
facebook.com: Viktoriya Arakhamia
Як раніше писав OBOZREVATEL, Давид Арахамія запропонував колезі по партії Олександру Дубінському продати свої автомобілі, щоб погасити борги України перед МВФ.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.