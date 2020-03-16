Деніел Редкліфф розповів, як і чому напивався під час зйомок "Гаррі Поттера"

Британський актор Деніел Редкліфф, який став популярним завдяки ролі Гаррі Поттера, зізнався, що почав пити під час зйомок в франшизі через підвищений інтерес до його персони.
Так, за словами знаменитості, він не міг впоратися з тим, що у звичайному житті його асоціювали з екранним героєм. Про це він розповів в ефірі BBC Radio 4, передає NME.
Деніел Редкліфф
Фото: instagram/daniel9340
"Спочатку я думав, що погано, якщо я вийду і нап'юся. Я боявся підвищеного інтересу, адже це не просто п'яний хлопець, це: "О, Гаррі Поттер напився в барі"... Це викликало у людей трохи глузливий інтерес. Їх це веселило. Щоб впоратися з цим, я пив більше, сильніше напивався, і так тривало кілька років", – розповів актор.
Крім того, Деніел додав, що найбільше він пив перед виходом останнього фільму "Гаррі Поттер і Дари Смерті", оскільки майбутнє здавалося йому невизначеним.
Деніел Редкліфф у фільмі "Гаррі Поттер і Дари Смерті"
Скріншот з відео
"Я панікував, не знав, що робити далі – мені було недостатньо комфортно залишатися тверезим", – зазначив актор.
До речі, Редкліфф повністю зав'язав з алкоголем у 2013 році. За тверезе життя він вдячний сім'ю і друзів на знімальному майданчику, які його підтримували.
Деніел Редкліфф
Фото: instagram/daniel9340
Деніел Редкліфф
Фото: probomond.ru
Деніел Редкліфф
Фото: instagram/daniel9340
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Деніела Редкліффа прийняли за бездомного в Нью-Йорку і запропонували йому п'ять доларів на каву.
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