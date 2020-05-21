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21 травня • оновлено в 08:18
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День вишиванки 2020: Google привітав українців яскравим дудлом

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День вишиванки відзначають в Україні в третій четвер травня. Цього року – це 21 травня. На честь цього Google представив святковий дудл, яким привітав українців зі святом.

Так, на головній сторінці пошукової системи з'явилося яскраве зображення.

Google створив святковий дудл до Дня вишиванки

Google створив святковий дудл до Дня вишиванки

Святковий дудл оформлений в красивих вишитих мотивах. На ньому дівчина тримає напис Google, а біля неї – птах і квіти. Після натискання на зображення Google переходить на сторінку з результатами пошуку за запитами "День вишиванки".

День вишиванки 2020

День вишиванки 2020

segodnya.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про маловідомі факти про українську вишиванку, які здивують.

Також до свята OBOZREVATEL опублікував оригінальні привітання з Днем вишиванки : у віршах, прозі, листівках і відео.

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Читайте всі новини по темі "День вишиванки" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
День вишиванки
Місце
Україна
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