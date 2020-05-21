День вишиванки 2020: Google привітав українців яскравим дудлом

День вишиванки відзначають в Україні в третій четвер травня. Цього року – це 21 травня. На честь цього Google представив святковий дудл, яким привітав українців зі святом.
Так, на головній сторінці пошукової системи з'явилося яскраве зображення.
Google створив святковий дудл до Дня вишиванки
Святковий дудл оформлений в красивих вишитих мотивах. На ньому дівчина тримає напис Google, а біля неї – птах і квіти. Після натискання на зображення Google переходить на сторінку з результатами пошуку за запитами "День вишиванки".
День вишиванки 2020
segodnya.ua
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про маловідомі факти про українську вишиванку, які здивують.
Також до свята OBOZREVATEL опублікував оригінальні привітання з Днем вишиванки : у віршах, прозі, листівках і відео.
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