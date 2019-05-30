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День народження легендарного Шурика: трагічна історія Олександра Дем'яненко

1.8тЧитати матеріал російською

У четвер, 30 травня знаменитому радянському актору Олександру Дем'яненку, відомому як легендарний Шурик з комедій Леоніда Гайдая, могло б виповнитися 82 роки.

Артиста вже давно немає з нами – він помер 20 років тому у віці 62 років, проте пам'ятати про нього будуть ще довгі роки представники кількох поколінь. OBOZREVATEL вирішив згадати трагічну історію Шурика.

Олександр Дем'яненко в ролі легендарного Шурика

Олександр Дем'яненко в ролі легендарного Шурика

вікіпедія

Від чого ж помер знаменитий Шурик?

Дем'яненко помер 22 серпня 1999 року, причиною смерті став набряк легенів. Його спровокувало захворювання коронарних судин серця, що постачають в головний орган людського організму кисень і поживні речовини. На момент смерті великому артисту було 62 роки. Незважаючи на важкі проблеми зі здоров'ям, Олександр Дем'яненко вкрай рідко згадував про це. Його дружина згадувала:

"Саша практично не скаржився на якісь болі в серці, лише зрідка говорив про те, що щось тисне в грудях..."

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В этот день умер всеми любимый Шурик из комедий Гайдая

Що відомо про смерть Дем'яненко?

Болі в серці у Олександра Дем'яненка з'явилися після серйозних труднощів з роботою. Художній керівник петербурзького комедійного Театру ім. Н. П. Акімова Тетяна Казакова не була зацікавлена у співпраці з талановитим актором. Вона сказала йому, що не знає його як артиста театру. Ця заява сильно шокувала Дем'яненка. Після сварки з Тетяною Олександр Дем'яненко зіткнувся з серйозними фінансовими труднощами і був змушений братися за будь-яку роботу в театрі і на знімальних майданчиках, що також підкосило його здоров'я.

Олександр Дем'яненко

Олександр Дем'яненко

Ruskino

Під час зйомок в одному з останніх в кар'єрі Дем'яненка серіалів у артиста відшарувалася сітківка на правому оці. Московські лікарі провели на зоровому органі операцію із застосуванням серйозного наркозу, з якого артист ледве вийшов. Через деякий час Олександра знову поклали в лікарню з підозрою на виразкову хворобу шлунка. Уже в ході проведення діагностики з'ясувалося, що у нього зовсім інший діагноз – ішемічна хвороба серця, причому серцевий напад був повторний. Про перший інфаркт актор навіть не знав.

Як помер Олександр Дем'яненко?

Медики почали готувати Олександра до операції з шунтування – Дем'яненко дуже боявся її. Пасербиця актора Анжеліка Неволіна згадувала:

"Папа усіма способами відтягував цей момент. Він боявся, що будуть розпилювати грудну клітку..."

Олександр Дем'яненко та Володимир Етуш у фільмі "Кавказька полонянка"

Олександр Дем'яненко та Володимир Етуш у фільмі "Кавказька полонянка"

Ruskino

Родичі навіть намагалися не згадувати термін "шунтування" при главі сімейства зайвий раз. Рідні приховували подробиці проведення операції.

Операція була запланована 1 вересня. Але Олександру, на жаль, не судилося дочекатися цього дня. Артист помер вранці 22 серпня 1999 року. Останній раз живим його бачив актор і друг Дем'яненко Юхим Каменецький:

"У суботу ввечері я був у нього в лікарні, годині о сьомій ми попрощались, він мене проводив до ліфта. А на другий день близько одинадцяти дзвонить телефон – і крик його дружини з лікарні..."

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Посмертний розтин показав, що до 62 років у Олександра майже не залишилося "живого місця" на серці. Легендарного Шурика поховали на Серафимівському кладовищі 26 серпня. На прощання з ним зібралися всі відомі особистості Петербурга. Його друга дружина Людмила знайшла спокій поряд з артистом через кілька років.

Вже після похорону Олександра Дем'яненка стали ходити чутки про те, що він сильно захоплювався спиртним і саме ця звичка стала причиною смерті. До сих пір невідомо, наскільки інформація відповідала дійсності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року помер колега Олександра Дем'яненка, знаменитий актор Володимир Етуш, який грав разом з ним одну з головних ролей у фільмі "Кавказька полонянка". Артист помер на 97-му році життя.

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Теги
радянське кіноНовини Росії
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Червяцова Алена
Червяцова Алена
Мoя иcкрeнняя 6лагодaрнocть тeм, кто покaзaл мне этот чудо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁hsk1pd Проcто пpойдя пpостой oпрос полyчила почти полугодовую зарплaтy)) Пользуйтeсь, пoка есть возмoжнocть=)
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