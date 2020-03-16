Давид Манукян відзначає 27: як наречений Бузової виглядав до зустрічі з нею

Російський хіп-хоп і реп-виконавець, блогер Давид Манукян, більш відомий як DAVA, 16 березня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 27 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як наречений Ольги Бузової виглядав у юності і що про нього відомо (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Давид Манукян (DAVA) MSN.com

Давид Манукян народився 16 березня 1993 року в Новосибірську, Росія. З раннього дитинства Дава займався бальними танцями, а 2011 року він став переможцем першості Росії і срібним призером першості світу з танців.

Закінчивши школу, Давид Манукян вступив до Сибірського університету управління. 2017 року юнак завів блог в Instagram. Станом на березень 2020 року кількість його підписників досягла 10,7 мільйона людей.

Давид Манукян (DAVA) vk.com/dava54

У 2018 році Дава почав професійну музичну кар'єру, записавши пісні "Всередині", "ХХХ", "BOOM" і знявши на них кліпи. "Кисень", "Танцюй як бджола", "Мілада", "Дика любов", "Швидкість", "Інстамодель" також стали популярними.

2019 року Давид Манукян випустив дебютний міні-альбом з п'яти треків "Сила тяжіння".

Того ж року пішли чутки про роман Дави з Ольгою Бузовою. Так, у серпні 2019-го Давид Манукян знявся в кліпі зірки "Лайкер".

Незабаром в Instagram зірок стали з'являтися їхні спільні фотографії і постановочні ролики.

Давид Манукян та Ольга Бузова instagram.com/dava_m

Давид Манукян та Ольга Бузова instagram.com/dava_m

Давид Манукян та Ольга Бузова instagram.com/dava_m

У грудні 2019 року сама Ольга Бузова підтвердила роман. "Я нікому про це не говорила, бо, можливо, щастя дійсно любить тишу. Я не знаю, наскільки у мене вийде це зберегти, тому що я артист, моє життя завжди на виду. Це такий маленький світ, який я зберігаю і оберігаю. Ми живемо разом. Я пропустила літери "В" і "Г". І до мене прийшов "План Д". Його звуть Давид", – сказала вона в ефірі шоу "План Б" Тимуру Батрутдінову.

Пропонуємо поглянути, як Дава виглядав у юності, до зустрічі з Ольгою Бузовою:

Давид Манукян в юності instagram.com/dava_m

Давид Манукян в юності instagram.com/dava_m

Давид Манукян в юності instagram.com/dava_m

Давид Манукян в юності instagram.com/dava_m

Давид Манукян в юності instagram.com/dava_m

Раніше OBOZREVATEL розповідав, хто такий новий хлопець Ольги Бузової та з ким вона була раніше.

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