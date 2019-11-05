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5 листопада • оновлено в 11:32
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"Дав запотиличник президенту": в мережі ажіотаж навколо архівного кліпу із Зеленським та Кіркоровим

1.9т Читати матеріал російською

Архівний кліп поп-короля російської естради Філіпа Кіркорова на пісню "Просто подаи" через 10 років знову опинився в центрі уваги.

А вся справа в виконавця головної ролі - Володимирі Зеленському, який сьогодні є президентом України. У кліпі глава країни постає звичайним хлопцем, який знімається у короля естради.

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Переглянувши відео, багато користувачів звернули увагу на цікаву деталь - на 2:05 хвилині Філіп Кіркоров дає запотиличник Зеленському.

Володимир Зеленський і Філіп Кіркоров на зйомках кліпу

Володимир Зеленський і Філіп Кіркоров на зйомках кліпу

St @ rs

У зв'язку з цим в мережі активно почали обговорювати минуле зірок. Зокрема, багато в жарт відзначили, що в кліпі російського співака знявся сам президент України.

"Дав запотиличник президенту": в мережі ажіотаж навколо архівного кліпу із Зеленським та Кіркоровим

YouTube

"Дав запотиличник президенту": в мережі ажіотаж навколо архівного кліпу із Зеленським та Кіркоровим

YouTube

"Дав запотиличник президенту": в мережі ажіотаж навколо архівного кліпу із Зеленським та Кіркоровим

YouTube

"Дав запотиличник президенту": в мережі ажіотаж навколо архівного кліпу із Зеленським та Кіркоровим

YouTube

"Дав запотиличник президенту": в мережі ажіотаж навколо архівного кліпу із Зеленським та Кіркоровим

YouTube

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в мережі з'явилося раритетне відео з Лолітою, Кіркоровим і Королевою.

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Особи
Філіп Кіркоров Володимир Зеленський
Місце
Україна
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