''Чоловік в майці'': Волочкова розлютила мережу відвертим фото

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики в мережі, опублікувавши нове фото з Мальдів, де вона зараз відпочиває. Так, зірка позує в білій майці на тлі океану.

Користувачі мережі зазначили, що артистка використала фотошоп. Знімок Волочкова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Волочкова znaj.ua

"Гарний теплий мальдівський вечір", - підписала фото Волочкова.

Зазначимо, що фоловери балерини розкритикували її за такий знімок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома російська світська левиця і балерина Анастасія Волочкова викликала хвилю гніву в мережі черговию "порцією" відвертих шпагатів.

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