Чоловік української блогерки Софії Стужук помер від коронавірусу

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Чоловік української блогерки Софії Стужук помер від коронавірусу

Ексчоловік популярної української блогерки Софії Стужук Дмитро помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про трагічну новину повідомила сама Софія на особистій сторінці в Instagram, прикріпивши до поста зворушливе сімейне фото.

"Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", – написала 25-річна дівчина.

Софія Стужук з чоловіком Дмитром та дітьми

Нагадаємо, що раніше Дмитра Стужука госпіталізували в київську клінічну лікарню № 4 з коронавірусом. У чоловіка були проблеми з серцем і COVID-19 дав на нього ускладнення. 15 жовтня стан Дмитра погіршився, він пережив клінічну смерть. Після чого впав у кому і так і не прийшов до тями.

Дмитро Стужук помер від ускладнень, викликаних коронавірусом

Дмитро і Софія Стужук виховували разом сина Девіда та доньок Лолу і Олівію. Остання народилася в грудні 2019 року. У квітні 2020-го пара повідомила про розставання, однак офіційне розлучення мало відбутися лише після першого дня народження Олівії.

Софія Стужук з чоловіком Дмитром та дітьми

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зірка серіалів "Дика Роза" і "Марісоль", мексиканський актор Раймундо Капетільо 12-го липня помер у лікарні Сан-Анхель у Мехіко (Мексика) від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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