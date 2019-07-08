Чоловік Фріске поскаржився на зомбі-стан сина: Полякова відповіла

Відомий телеведучий, чоловік покійної співачки Жанни Фріске Дмитро Шепелєв звернувся до шанувальників за порадою через стан сина Платона.

Він поскаржився у своєму відеозверненні, що подарував 6-річній дитині телефон, поставивши певні обмеження, але хлопчик виявився юним хакером.

"Він блискавично, інтуїтивно освоїв навіть ті функції, про існування яких я не підозрював. Я встановив автоматичне обмеження – 20 хвилин на день – після чого телефон блокується до завтра. Доступними залишаються тільки аудіокниги та дзвінки. І зараз найцікавіше. Переглядаю статистику і бачу, що після блокування, коли більше не доступні дитячі ігри та програми, син сидить в "годиннику" і "погоді" – тупо перегортає без сенсу", – розповів він.

Дмитро Шепелєв і Платон instagram / dmitryshepelev

За словами Шепелєва, він схвалює використання гаджетв дітьми, але вважає, що це має бути в міру, як солодке або мультфільми.

"Мене дратують батьки, які передовіряють дітей планшетам та мені шкода дітей, для яких гаджет – єдині ліки від нудьги і поганого апетиту. Мої обмеження поки що працюють. Але ще трохи і юний хакер з легкістю їх подолає, в цьому немає сумнівів. Що ви робите, щоб у вашої дитини не увімкнувся мобільний зомбі-режим? Як обмежуєте", – запитав він.

Дмитро Шепелєв і Платон на ковзанці instagram / dmitryshepelev

У коментарях до спантеличеного батька маленького хакера прийшла українська співачка Оля Полякова. "На жаль, нічого не працює. Сидять обидві, і я теж", – зізналася зірка щодо своїх дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі спливла фотографія подорослого Платона Шепелєва. Думки шанувальників з приводу того, на кого малюк більше схожий, розділилися.

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