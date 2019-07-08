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Чоловік Фріске поскаржився на зомбі-стан сина: Полякова відповіла

7.9тЧитати матеріал російською

Відомий телеведучий, чоловік покійної співачки Жанни Фріске Дмитро Шепелєв звернувся до шанувальників за порадою через стан сина Платона.

Він поскаржився у своєму відеозверненні, що подарував 6-річній дитині телефон, поставивши певні обмеження, але хлопчик виявився юним хакером.

"Він блискавично, інтуїтивно освоїв навіть ті функції, про існування яких я не підозрював. Я встановив автоматичне обмеження – 20 хвилин на день – після чого телефон блокується до завтра. Доступними залишаються тільки аудіокниги та дзвінки. І зараз найцікавіше. Переглядаю статистику і бачу, що після блокування, коли більше не доступні дитячі ігри та програми, син сидить в "годиннику" і "погоді" – тупо перегортає без сенсу", – розповів він.

Дмитро Шепелєв і Платон

Дмитро Шепелєв і Платон

instagram / dmitryshepelev

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За словами Шепелєва, він схвалює використання гаджетв дітьми, але вважає, що це має бути в міру, як солодке або мультфільми.

"Мене дратують батьки, які передовіряють дітей планшетам та мені шкода дітей, для яких гаджет – єдині ліки від нудьги і поганого апетиту. Мої обмеження поки що працюють. Але ще трохи і юний хакер з легкістю їх подолає, в цьому немає сумнівів. Що ви робите, щоб у вашої дитини не увімкнувся мобільний зомбі-режим? Як обмежуєте", – запитав він.

Дмитро Шепелєв і Платон на ковзанці

Дмитро Шепелєв і Платон на ковзанці

instagram / dmitryshepelev

У коментарях до спантеличеного батька маленького хакера прийшла українська співачка Оля Полякова. "На жаль, нічого не працює. Сидять обидві, і я теж", – зізналася зірка щодо своїх дітей.

Чоловік Фріске поскаржився на зомбі-стан сина: Полякова відповіла

Привіт. Хочу попросити ваш рада. Я подарував синові телефон. Думаю, ви розумієте як це зворушливо: вхідний дзвінок, а на екрані саме рідне ім'я. Він блискавично, інтуїтивно освоїв навіть ті функції, про існування яких я не підозрював. Я встановив автоматичне обмеження - 20 хвилин в день - після чого телефон блокується до завтра. Доступними залишаються тільки аудіо-книги та дзвінки. І зараз найцікавіше. Переглядаю статистику і бачу, що після блокування, коли більше не доступні дитячі ігри та програми, син сидить в "годиннику" (!) І "погоди" (!!) 🤦🏼♂️ ну тобто тупо гортає без сенсу. Взагалі, я вважаю, що гаджети це круто, але в міру як солодке або мультфільми. Мене дратують батьки, які передовіряють дітей планшетів і мені шкода дітей для яких гаджет - єдині ліки від нудьги і поганого апетиту. Мої обмеження поки що працюють. Але ще трохи і юний хакер з легкістю їх подолає, в цьому немає сумнівів. Що ви робите, щоб у вашого дитини не включився мобільний зомбі-режим? Як обмежуєте? ps Хороша новина в тому, що за тиждень відпочинку син жодного разу не згадав про свій гаджет! # 60секунд

Публікація від Дмитро Шепелєв (@dmitryshepelev)

щастя

Публікація від Дмитро Шепелєв (@dmitryshepelev)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі спливла фотографія подорослого Платона Шепелєва. Думки шанувальників з приводу того, на кого малюк більше схожий, розділилися.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Дмитро ШепелєвЖанна ФріскеОля Полякова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесвидеодіти
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