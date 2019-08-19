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"Чого не вистачало цьому турку?" Лазарєв залишив Лорак зворушливе послання

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Російський співак Сергій Лазарєв залишив українській співачці Ані Лорак, яка живе і працює в РФ, зворушливе послання.

Так, артист прокоментував відео Лорак, яке та розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Чого не вистачало цьому турку?" Лазарєв залишив Лорак зворушливе послання
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Лазарєв написав Лорак, що вона Діва і залишив їй смайлик у вигляді сердечка.

"Чого не вистачало цьому турку?" Лазарєв залишив Лорак зворушливе послання

Користувачі мережі залишили Лорак безліч негативних коментарів.

"Як дякувати глядачам, щось інше придумайте. Ці повітряні поцілунки вже набридли", "У чому вона Діва? Все криво", "Не розумію, чого цьому турку не вистачало?", "Сподіваюся, що ніколи не побачу вас в Україні", - пишуть в мережі.

"Чого не вистачало цьому турку?" Лазарєв залишив Лорак зворушливе послання
"Чого не вистачало цьому турку?" Лазарєв залишив Лорак зворушливе послання
"Чого не вистачало цьому турку?" Лазарєв залишив Лорак зворушливе послання
"Чого не вистачало цьому турку?" Лазарєв залишив Лорак зворушливе послання
"Чого не вистачало цьому турку?" Лазарєв залишив Лорак зворушливе послання

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ані Лорак Сергій Лазарєв
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