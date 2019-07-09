"Чий Крим, Андрію?" Малахова розгромили через звернення до Зеленського

Російський телеведучий каналу "Россия-1" Андрій Малахов записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського через скандальний телеміст. Користувачі мережі розгромили ролик і зазначили, що самому Малахову слід звернутися до психіатра.

Крім того, ведучий нарвався на критику через "свято посмішок і щастя", яким він, нібито, хотів поділиться з українцями під час телемосту. Відео Малахов розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Андрій Малахов utro.ru

"Я й уявити собі не міг, що ідея історичного гуманітарного телемосту між Києвом і Москвою закінчиться погрозами на адресу моїх колег, а також членів їх сімей. Я хочу звернутися до президента України Володимира Зеленського, як до гаранта конституції. Ви повинні зробити все можливе, щоб слуги народу, журналісти, четверта влада, а також члени їх сімей не постраждали. Все, що я хотів - це показати і розповісти людям що ми читали, що ми слухали, що ми дивилися, що ми носили, що ми їли ці п'ять років, коли ми не спілкуємося між собою. Ви знаєте, я далекий від політики. Все, що ми хотіли - це зробити свято посмішок і щастя", - сказав Малахов.

Ролик швидко поширили в мережі. Більшість коментарів виявилися негативними. Малахову порекомендували краще розібратися в політиці або не говорити про неї зовсім.

"Малахов 5 років мовчав. Анексували Крим. Вторглися на Донбас, збили боїнг, вбили десятки тисяч українців. Тепер він захотів поговорити. Чий Крим, Андрій?", "Якого щастя хоче Малахов? Він, що і справді думає, що українці стали радіснішими і щасливішими після того, як Росія вбила 14 000 наших співвітчизників на Донбасі?", "Йому до психіатра треба", "Нехай дітям убитих хлопців в очі подивляться виродки. Скільки "посмішок і щастя" вони там побачать? Сидіть там в своєму Мордорі і не висовуйтесь!", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

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