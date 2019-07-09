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"Чий Крим, Андрію?" Малахова розгромили через звернення до Зеленського

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Російський телеведучий каналу "Россия-1" Андрій Малахов записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського через скандальний телеміст. Користувачі мережі розгромили ролик і зазначили, що самому Малахову слід звернутися до психіатра.

Крім того, ведучий нарвався на критику через "свято посмішок і щастя", яким він, нібито, хотів поділиться з українцями під час телемосту. Відео Малахов розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Андрій Малахов

Андрій Малахов

utro.ru

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"Я й уявити собі не міг, що ідея історичного гуманітарного телемосту між Києвом і Москвою закінчиться погрозами на адресу моїх колег, а також членів їх сімей. Я хочу звернутися до президента України Володимира Зеленського, як до гаранта конституції. Ви повинні зробити все можливе, щоб слуги народу, журналісти, четверта влада, а також члени їх сімей не постраждали. Все, що я хотів - це показати і розповісти людям що ми читали, що ми слухали, що ми дивилися, що ми носили, що ми їли ці п'ять років, коли ми не спілкуємося між собою. Ви знаєте, я далекий від політики. Все, що ми хотіли - це зробити свято посмішок і щастя", - сказав Малахов.

Ролик швидко поширили в мережі. Більшість коментарів виявилися негативними. Малахову порекомендували краще розібратися в політиці або не говорити про неї зовсім.

"Малахов 5 років мовчав. Анексували Крим. Вторглися на Донбас, збили боїнг, вбили десятки тисяч українців. Тепер він захотів поговорити. Чий Крим, Андрій?", "Якого щастя хоче Малахов? Він, що і справді думає, що українці стали радіснішими і щасливішими після того, як Росія вбила 14 000 наших співвітчизників на Донбасі?", "Йому до психіатра треба", "Нехай дітям убитих хлопців в очі подивляться виродки. Скільки "посмішок і щастя" вони там побачать? Сидіть там в своєму Мордорі і не висовуйтесь!", - пишуть в мережі.

"Чий Крим, Андрію?" Малахова розгромили через звернення до Зеленського
"Чий Крим, Андрію?" Малахова розгромили через звернення до Зеленського
"Чий Крим, Андрію?" Малахова розгромили через звернення до Зеленського
"Чий Крим, Андрію?" Малахова розгромили через звернення до Зеленського
"Чий Крим, Андрію?" Малахова розгромили через звернення до Зеленського
"Чий Крим, Андрію?" Малахова розгромили через звернення до Зеленського
"Чий Крим, Андрію?" Малахова розгромили через звернення до Зеленського

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

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Тема
Телеміст із Росією
Особи
Андрій МалаховВолодимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
телемостНовини Росії
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Клочко Валера
Клочко Валера
А почему всегда когда нам задают "неудобный" вопрос мы всегда спрашиваем-чей Крым?-
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Пойда Николя
Пойда Николя
Малахов прав при майданутой власти спали телеканал " Интер" десятки людей сожгли и никто ни за что не ответил . Поэтому , чего удивляться ?? из за канала на который сейчас напали нацисты беспокоятся нормальные люди . А для подонков рай сейчас " Северная Корея отдыхает . .
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Н Олег
Н Олег
лан, кто кого убил -- мы после разберёмся (после означает -- как сломим шеи ещё живым и активным по ночам б@ндерам) ... а шо ответит Зеля на прямое обращение Малахова -- оградить журналистов от оскорблений и угроз расправы? ... это для него посерьёзней испытание, чем отменить телемостик....
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