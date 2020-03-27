Головна Новини
27 березня • оновлено в 18:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Чи могла Єлизавета II підхопити коронавірус: коли зустрічалася з носіями

1.5т
Читати матеріал російською

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус COVID-19. Королева Єлизавета в останній раз бачилася з ним 11 березня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Після цього, 12 березня королева бачилася зі своїм сином принцом Чарльзом, у якого також діагностували захворювання.

Чи могла Єлизавета II підхопити коронавірус: коли зустрічалася з носіями

Зазначається, що у Бориса Джонсона слабкі симптоми і він буде самоізолювався на Даунінг-стріт.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 71-річного принца Чарльза в Великобританії виявили коронавірус COVID-19. У зв'язку з цим його дружина Камілла також пройшла тестування на вірус – він виявився негативним. Зараз пара знаходиться на самоізоляції в маєтку в Шотландії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марія Дідик
Тема
Коронавірус
Особи
принц Чарльз Єлизавета II Борис Джонсон
Теги
шоу шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги