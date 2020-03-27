Чи могла Єлизавета II підхопити коронавірус: коли зустрічалася з носіями

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус COVID-19. Королева Єлизавета в останній раз бачилася з ним 11 березня.

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Після цього, 12 березня королева бачилася зі своїм сином принцом Чарльзом, у якого також діагностували захворювання.

Зазначається, що у Бориса Джонсона слабкі симптоми і він буде самоізолювався на Даунінг-стріт.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 71-річного принца Чарльза в Великобританії виявили коронавірус COVID-19. У зв'язку з цим його дружина Камілла також пройшла тестування на вірус – він виявився негативним. Зараз пара знаходиться на самоізоляції в маєтку в Шотландії.

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