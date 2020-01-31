"Не залишиться ні тварин, ні рослинності": найстрашніші передбачення Ванги

31 січня, рівно 109 років тому народилася Ванга – сліпа болгарська жінка, якій приписують дар ясновидіння.

Розмови про пророцтва Ванги не вщухають. Так, свого часу вона передбачила смерть Сталіна, аварію підводного човна "Курськ" і теракт 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Які ще моторошні передбачення Ванга зробила для Землі, розповість OBOZREVATEL.

Ванга Pinterest

Ванга (уроджена Вангелія Сурчева, після заміжжя – Гуштерова) народилася 31 січня 1911 року. Дівчинка втратила зір у віці 12 років, коли потрапила під ураган і була знайдена засипаною гілками і з забитими піском очима.

Про дар ясновидіння Ванги заговорили в роки Другої світової війни, коли по найближчих до її селища околицях пішов слух, що вона наділена надприродними здібностями і може визначити місцеперебування зниклих на війні людей, будь вони живі, чи місця їх загибелі і поховання.

Ванга в молодості фото: anews.com

За словами прихильників Ванги, сліпа жінка також була здатна визначати захворювання людей з великою точністю і передбачати їх подальшу долю. Вона часто направляла їх до цілителів або лікарів, які могли б допомогти, причому часто цих цілителів не знала і говорила про них так: у такому-то місті живе така-то людина.

У 1942 році відвідувачем Ванги став навіть болгарський цар Борис III (якому вона нібито особисто вказала дату й обставини його смерті). Кажуть, що був у неї й Адольф Гітлер, який, якщо вірити легенді, залишився дуже незадоволеним її пророцтвами. Жодних документальних підтверджень цієї зустрічі немає. У повоєнний час клієнтами Ванги були представники вищого партійного керівництва Болгарії, зокрема, Тодор Живков, а також Леонід Брежнєв.

Ванга і її чоловік, Димитр Гуштеров anews.com

Сьогодні багато хто ставиться зі скепсисом до Ванги та її прогнозів, до того ж посилює критику те, що їй в інтернеті і ЗМІ приписують багато з того, чого вона насправді не передбачала.

Однак відомо, що жінка передбачила такі події, як аварію в Мексиканській затоці в 2010 році, трагедію на підводному човні "Курськ" у 2001-му, теракт 11 вересня в Нью-Йорку.

"У Північній Америці трапиться велика катастрофа на воді, влаштована людиною. Вода у всьому океані стане чорною, її не можна буде пити. Зупиняться підводні течії, і вітри принесуть на всю землю спочатку страшенну спеку і пожежі, а потім сильні холоди", – описувала Ванга аварію в Мексиканській затоці.

"В кінці століття, в серпні 1999 або 2000 року, Курськ піде під воду, і весь світ буде оплакувати його".

Ванга Pinterest

"Страх, страх! Брати американські впадуть, їх заклюють птиці залізні. Вовки завиють з куща і кров безневинна поллється рікою", – так передбачила Ванга влаштований літаками терористів вибух у вежах-близнюках у Нью-Йорку.

Як відомо, Ванга передбачила і свою смерть, а незадовго до своєї кончини провидиця повідомила, що Землю відвідують інопланетні кораблі з планети, яка звучить як "Вамфім", "третьої за рахунком від планети Земля", а інша цивілізація готує велику подію; зустріч же з цією цивілізацією станеться через 200 років.

Ванга Pinterest

"Світ переживе багато катаклізмів, сильних потрясінь. Зміниться сама свідомість людей. Настануть важкі часи. Люди розділяться за ознакою віри...", – ці слова також приписують Ванзі.

Варто зазначити, що пророцтва ясновидиці, які здійснилися, документально не підтверджені. Тому не можна виключати й того, що вони могли бути їй приписані заднім числом.

Ванга також нібито передбачала, що Третя світова війна почнеться в листопаді 2010 року, а закінчиться в жовтні 2014 року:

"2010 рік. Початок Світової війни. Війна почнеться в листопаді 2010 року і закінчиться в жовтні 2014 року. Розпочнеться як звичайна, потім буде застосовано спочатку ядерну, а потім і хімічну зброю. 2011 рік. У результаті випадіння радіоактивних осадів у Північній півкулі не залишиться ні тварин, ні рослинності. Потім мусульмани почнуть хімічну війну проти європейців, що залишилися в живих. 2014 рік. Більшість людей буде страждати від гнійників, раку шкіри й інших шкірних хвороб (наслідок хімічної війни). 2016 рік. Європа майже безлюдна".

Ванга anews.com

Крім того, Ванга передбачала винахід ліків проти онкологічних захворювань, прискорення глобального потепління і перехід до нового джерела енергії.

Однак, згідно зі свідоцтвом близьких друзів Ванги, вона ніколи не передбачала початку Третьої світової війни і подальший кінець світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ заявили, нібито Ванга передбачала прихід до влади в Україні Володимира Зеленського.

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