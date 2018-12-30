"Князь Володимир і орел, що ширяє": росіяни насмішили пророцтвом Ванги про Путіна

Російські пропагандистські ЗМІ почали активно поширювати псевдопророцтво віщунки Ванги про те, що у 2019 році президент Росії Володимир Путін нібито приєднає до країни-агресора "братні" народи.

Безглузду вигадку рупорів Кремля озвучила актриса Олена Проклова у ефірі програми "На самом деле" на "Першому каналі". Фрагмент її виступу опублікував блогер Vitauskas у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ванга НТВ

Так, Проклова заявила, що Ванга нібито особисто сказала їй про свої видіння. У них в рік орла, що ширяє, яким нібито є 2019-й за слов'янським календарем, якийсь "князь Володимир" поверне Росії колишню велич і об'єднає її з "братніми" народами. Крім того, актриса наголосила, що Ванга нібито постійно повторювала ім'я Володя, в чому вбачається натяк на особистість Путіна.

Створену кремлівськими пропагандистами легенду про особливу місію президента РФ намагаються підкріплювати і через псевдопублікаціі про забуте літочислення.

Наприклад, ресурс "Муніципальна новинна стрічка" опублікував вигаданий прогноз на рік орла, що ширяє, запевнивши, що він є частиною стародавньої слов'янської календарної традиції. Характерно, що у "прогнозі" навіть не приховується агресивна настанова.

"Орел, що ширяє — цар серед птахів, представник повітряної стихії. Птах уособлює хоробрість, гордість і свободу. Ширяти під хмарами і з висоти польоту пильно вдивлятися в далечінь — стиль життя хижого мисливця. Благородний і нещадний, сміливий і безстрашний навіть перед смертельною небезпекою він жертви своєї не упустить. Винних — серйозно покарає, на те і цар! Яким обіцяє бути рік. Що тут сказати? Орел — птах гордий і хижий, миролюбним його не назвеш, свого не впустить і буде захищатися до останнього подиху. Символ польоту і стрімкого падіння вниз за жертвою — таким непостійним і обіцяє бути рік. Періоди духовного здіймання чергуватимуться з жертвами, непередбачуваними катаклізмами, світовими суперечками-санкціями та розбірками", — проглядається загрозлива риторика у на перший погляд розважальному тексті.

Володимир Путін "Комсомольская правда"

Одразу після цих слів читача підводять до думки про те, що орел, який ширяє, є "сильною і непереможною Росією", про що свідчить навіть її державний герб.

"У державному гербі Росії орел — не тільки символ влади, імперської величі, панування, а й гордості, відваги, натхнення, духовного підйому. На особливі зміни сподіватися не доводиться, але щоб не випустити синицю з рук, доведеться всім нам попрацювати сповна, може вдвічі, а то і втричі більше, ніж раніше. Зараз наша країна, має як ніколи високі шанси піднятися над світом у своєму оновленні, продемонструвавши справжню велич і гідність. Все залежить від самих людей, їхньої мудрості і бажання", — агітують росіян до підтримки мілітаристських настроїв.

Істерію, яку країна-агресор роздула навколо фейкового пророцтва про Путіна, блогер Vitauskas піддав гострій критиці й кумедно висміяв у коментарі до безглуздого відео з Прокловою.

"Геббельс про таке і не мріяв! Поки весь цивілізований світ сповнений святкової атмосфери, кремле-пропагандони "Першого рашистського"зайняті своєю улюбленою справою — створенням нових імперських фейків про відтворення "тюрми народів" і "особливе призначення "ботоксного" орла"!" — написав він.

Геббельс о таком и не мечтал!

Пока весь цивилизованный мир наполнен праздничной атмосферой, кремле-пропагандоны "Первого-рашистского" заняты своим любимым делом - созданием новых имперских фейков о воссоздании "тюрьмы народов" и "особом предназначении" ботоксного "орла"! 😆 pic.twitter.com/nqt5y94rEc — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 30 декабря 2018 г.

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