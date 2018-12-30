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"Князь Володимир і орел, що ширяє": росіяни насмішили пророцтвом Ванги про Путіна

26.8тЧитати матеріал російською

Російські пропагандистські ЗМІ почали активно поширювати псевдопророцтво віщунки Ванги про те, що у 2019 році президент Росії Володимир Путін нібито приєднає до країни-агресора "братні" народи.

Безглузду вигадку рупорів Кремля озвучила актриса Олена Проклова у ефірі програми "На самом деле" на "Першому каналі". Фрагмент її виступу опублікував блогер Vitauskas у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ванга

Ванга

НТВ

Так, Проклова заявила, що Ванга нібито особисто сказала їй про свої видіння. У них в рік орла, що ширяє, яким нібито є 2019-й за слов'янським календарем, якийсь "князь Володимир" поверне Росії колишню велич і об'єднає її з "братніми" народами. Крім того, актриса наголосила, що Ванга нібито постійно повторювала ім'я Володя, в чому вбачається натяк на особистість Путіна.

Створену кремлівськими пропагандистами легенду про особливу місію президента РФ намагаються підкріплювати і через псевдопублікаціі про забуте літочислення.

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Наприклад, ресурс "Муніципальна новинна стрічка" опублікував вигаданий прогноз на рік орла, що ширяє, запевнивши, що він є частиною стародавньої слов'янської календарної традиції. Характерно, що у "прогнозі" навіть не приховується агресивна настанова.

рел, що ширяє цар серед птахів, представник повітряної стихії. Птах уособлює хоробрість, гордість і свободу. Ширяти під хмарами і з висоти польоту пильно вдивлятися в далечінь стиль життя хижого мисливця. Благородний і нещадний, сміливий і безстрашний навіть перед смертельною небезпекою він жертви своєї не упустить. Винних серйозно покарає, на те і цар! Яким обіцяє бути рік. Що тут сказати? Орел птах гордий і хижий, миролюбним його не назвеш, свого не впустить і буде захищатися до останнього подиху. Символ польоту і стрімкого падіння вниз за жертвою таким непостійним і обіцяє бути рік. Періоди духовного здіймання чергуватимуться з жертвами, непередбачуваними катаклізмами, світовими суперечками-санкціями та розбірками", проглядається загрозлива риторика у на перший погляд розважальному тексті.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Комсомольская правда"

Одразу після цих слів читача підводять до думки про те, що орел, який ширяє, є "сильною і непереможною Росією", про що свідчить навіть її державний герб.

"У державному гербі Росії орел не тільки символ влади, імперської величі, панування, а й гордості, відваги, натхнення, духовного підйому. На особливі зміни сподіватися не доводиться, але щоб не випустити синицю з рук, доведеться всім нам попрацювати сповна, може вдвічі, а то і втричі більше, ніж раніше. Зараз наша країна, має як ніколи високі шанси піднятися над світом у своєму оновленні, продемонструвавши справжню велич і гідність. Все залежить від самих людей, їхньої мудрості і бажання", агітують росіян до підтримки мілітаристських настроїв.

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Істерію, яку країна-агресор роздула навколо фейкового пророцтва про Путіна, блогер Vitauskas піддав гострій критиці й кумедно висміяв у коментарі до безглуздого відео з Прокловою.

"Геббельс про таке і не мріяв! Поки весь цивілізований світ сповнений святкової атмосфери, кремле-пропагандони "Першого рашистського"зайняті своєю улюбленою справою створенням нових імперських фейків про відтворення "тюрми народів" і "особливе призначення "ботоксного" орла"!" написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особи
ВангаВолодимир Путін
Місце
Росія
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Пошлый трюк с псевдо предсказаниями стар как мир. Сколько веков гос.щелкоперы сочиняют "катрены" Нострадамуса ??? На ТВ вещают всевозможные глобы и прочие жулье. Малообразованному народу нужны сказки и на этом можно поживиться. Фокус со слепой старухой затеяли в болгарском политбюро и проводили под кураторством местного КГБ.
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Брук Сэм
Брук Сэм
Главное, чтоб не прекращалась утилизация хохложопого быдла! Чтоб они и в2019 году так же разбегались со своей помойки )))
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Lemm Michael
Lemm Michael
Смішно? А якщо Путін і його свіита в це вірять? Тим паче, що в Біблії саме це і описано (дет. thinkabout.org.ua) - Росія нападе на країни НАТО в Європі, а слов'янські народи уникнуть цього нападу.
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