Через Брежнєву? Джанабаєва розповіла, чому пішла від Меладзе

Російська співачка Альбіна Джанабаєва розповіла, чому припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе, який є братом її чоловіка Валерія Меладзе.

Так, в інтерв'ю шоу "Російські перці" вона поділилася, що Костянтин був не в змозі "продюсувати її повною мірою". Співачка натякнула на те, що він був дуже зайнятий іншими проєктами, зокрема і просуванням своєї дружини – Віри Брежнєвої (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Костянтин Меладзе та Альбіна Джанабаєва Фото: cosmo.ru

"Я подивилася в очі реальності і зрозуміла, що продюсувати повною мірою мене як артистку Костянтин не може. Це конфлікт інтересів створює з іншими проєктами. Адже у Меладзе є чоловіча група, жіноча, співачка, розумієте? Я не дочекалася від нього написання пісень, що мається на увазі під продюсуванням... Загалом я почувалася невпевнено і хотіла йти своєю дорогою", – висловилася Джанабаєва.

При цьому Альбіна зазначила, що на сімейні взаємини ця ситуація не вплинула негативно.

Віра Брежнєва, Костянтин Меладзе, Аліна Джанабаєва, Валерій Меладзе Фото: 1tv.ru

"Наші людські стосунки з Костянтином не зіпсувати, ми нерідко зустрічаємося за загальним столом і спілкуємося добре", – запевнила Альбіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Альбіна Джанабаєва розповіла, що припинила співпрацю із продюсером Костянтином Меладзе. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що тепер працює з менеджменткомпанією Goldenlook.

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