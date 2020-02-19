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19 лютого • оновлено в 14:09
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"Чекають, коли будуть трупи": Шнуров розніс росЗМІ через байдужість

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Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров атакував росЗМІ через байдужість до проблеми "чорного неба" в Красноярську.

Так, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував вірш.

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

youtube.com

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Свій пост Шнуров проілюстрував фотографіями Красноярська і скріншотам повідомлень його жителів, які звернулися за допомогою до співака.

"Я чогось не розумію,

Тема всім нецікава?

Красноярськ стоїть в диму,

Люди пишуть, мовляв пи**ець нам.

У новинах мовчать. Жодного рядка.

Ні пів-рядки, навіть мема.

Нібито ці заморочки,

Чисто місцева проблема.

Ці новини невеликі?

Темка так собі, слабка?

Чекають, коли будуть трупи,

Ось тоді заб'ють на сполох.

Та й то не відразу.

Терміново? Крапка. Кома.

Можемо висвітлювати заразу,

Тільки якщо з Китаю.

Шнуров розніс росЗМІ через байдужість

Instagram @shnurovs

Шнуров розніс росЗМІ через байдужість

Instagram @shnurovs

Шнуров розніс росЗМІ через байдужість

Instagram @shnurovs

У коментарях користувачі підтримали артиста:

Шнуров розніс росЗМІ через байдужість
Шнуров розніс росЗМІ через байдужість
Шнуров розніс росЗМІ через байдужість
Шнуров розніс росЗМІ через байдужість
Шнуров розніс росЗМІ через байдужість
Шнуров розніс росЗМІ через байдужість
Шнуров розніс росЗМІ через байдужість

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров жорстко висловився про спалах коронавірусу.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
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