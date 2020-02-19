"Чекають, коли будуть трупи": Шнуров розніс росЗМІ через байдужість

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров атакував росЗМІ через байдужість до проблеми "чорного неба" в Красноярську.
Так, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував вірш.
Сергій Шнуров
youtube.com
Свій пост Шнуров проілюстрував фотографіями Красноярська і скріншотам повідомлень його жителів, які звернулися за допомогою до співака.
"Я чогось не розумію,
Тема всім нецікава?
Красноярськ стоїть в диму,
Люди пишуть, мовляв пи**ець нам.
У новинах мовчать. Жодного рядка.
Ні пів-рядки, навіть мема.
Нібито ці заморочки,
Чисто місцева проблема.
Ці новини невеликі?
Темка так собі, слабка?
Чекають, коли будуть трупи,
Ось тоді заб'ють на сполох.
Та й то не відразу.
Терміново? Крапка. Кома.
Можемо висвітлювати заразу,
Тільки якщо з Китаю.
Instagram @shnurovs
Instagram @shnurovs
Instagram @shnurovs
У коментарях користувачі підтримали артиста:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров жорстко висловився про спалах коронавірусу.
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