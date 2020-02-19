"Чекають, коли будуть трупи": Шнуров розніс росЗМІ через байдужість

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров атакував росЗМІ через байдужість до проблеми "чорного неба" в Красноярську.

Так, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував вірш.

Сергій Шнуров youtube.com

Свій пост Шнуров проілюстрував фотографіями Красноярська і скріншотам повідомлень його жителів, які звернулися за допомогою до співака.

"Я чогось не розумію,

Тема всім нецікава?

Красноярськ стоїть в диму,

Люди пишуть, мовляв пи**ець нам.

У новинах мовчать. Жодного рядка.

Ні пів-рядки, навіть мема.

Нібито ці заморочки,

Чисто місцева проблема.

Ці новини невеликі?

Темка так собі, слабка?

Чекають, коли будуть трупи,

Ось тоді заб'ють на сполох.

Та й то не відразу.

Терміново? Крапка. Кома.

Можемо висвітлювати заразу,

Тільки якщо з Китаю.

Instagram @shnurovs

Instagram @shnurovs

Instagram @shnurovs

У коментарях користувачі підтримали артиста:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров жорстко висловився про спалах коронавірусу.

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