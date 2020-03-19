"Танці на кістках": російську співачку рознесли за пісню про коронавірус

Російська співачка Тетяна Ліпницька, відома під псевдонімом Бьянка, випустила пісню про коронавірус. Так, вона отримала назву "Пандемія".

Трек, який зірка опублікувала у своєму офіційному YouTube-каналі, викликав запеклі суперечки в мережі. В ньому розповідається про те, як дівчина закохалася в чоловіка, зараженого коронавірусом (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

Бьянка Фото: teleprogramma.pro

"Мама-міа, пандемія. Закордон виїхати не можу. Я закохалася, як в перший раз, але у нього коронавірус", – співає Бьянка.

Бьянка Фото: instagram/biankarnb

"Якщо чесно – жахливо", "Гірко те, що цей вірус зруйнував не одне людське життя. І не дивлячись на це деякі піаряться на горі людей", "Дичина, не залишилося нічого святого в людях", "Іспанська сором", "У коментарях всі зійшли з розуму? Люди хворіють і вмирають, а вам танці на кістках заходять на ура ", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня учасниця російського шоу "Дом-2", модель Вікторія Боня оскандалилася заявою про коронавірус.

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