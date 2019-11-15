Бузова зібралася на Євробачення: в Держдумі посміялися над закидами співачки

Генеральний директор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст не допустить одіозну співачку Ольгу Бузову на Євробачення.

Таку думку після самовпевненої заяви артистки про майбутню участь в пісенному конкурсі висловив член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Державній думі Вадим Манукян, передає "Дни.ру".

"У 2020 році Євробачення Ользі Бузовій не світить. Я впевнений, що Костянтин Ернст відправить на конкурс Панайотова із Кіркоровим. Ернст просто не підпустить Бузову до Євробачення", – сказав експерт.

Ольга Бузова зібралася на Євробачення instagram / buzova86

За його словами, зараз шлях артистки на міжнародному пісенному конкурсі закритий. А можливість поборотися за шанс на участь у неї може з'явитися не раніше 2021 року, коли мовником стане "Росія 1".

"У 2021 році у неї з'являться всі шанси представити Росію на Євробаченні, коли все перейде в руки до Олега Добродєєва. Однак там їй вже доведеться боротися в неабиякій битві з народною кандидаткою Вікторією Черенцовою. Я дуже чекаю а музичний баттл Бузова vs Черенцова. Це буде епічно", – пожартував Манукян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада стало відомо, що Бузова на одному зі своїх концертів оголосила про майбутню участь в пісенному конкурсі. Її оголошення зі сцени розвеселило користувачів мережі. Як відомо, співачку часто тролять за її співочі таланти. Особливо на тлі того, що на концертах вона часто забуває відкривати рота під фонограму.

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