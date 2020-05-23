Чоловік, який захопив заручників в московському банку, вимагав зустрічі з російською співачкою та телеведучою Ольгою Бузовою.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, чоловік звинуватив артистку в тому, що вона нібито у нього щось вкрала і хотів розібратися з нею. Він також намагався додзвонитися до Бузової через Instagram, але вона не відповіла.
Ольга Бузова
Фото: instagram/buzova86
"Нам треба її зараз сюди, щоб вона нам розповіла правду. Вона причетна до цього пі*єцу", – привели слова чоловіка інсайдери.
Пізніше сама Бузова відреагувала на ситуацію на особистій сторінці в Instagram. Вона заявила, що її дуже здивували вимоги порушника.
"Я шокована. Всі портали пишуть про те, що терорист захопив банк і вимагав привезти мене. Це до питання про страхи. Я дуже боюся неадекватних людей, від яких ти не знаєш чого очікувати. Я сподіваюся, що ситуація вирішилася і ніхто не постраждав", – сказала зірка.
Загарбник банку в Москві вимагав зустрічі з Бузовою
Скріншот з відео
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дмитро Тарасов розповів про причини розлучення з Ольгою Бузовою.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.