"Бумбокс" і "Океан Ельзи" не давали дозволу на свої треки в шоу на День Незалежності. Колаж

Українські гурти "Бумбокс" і "Океан Ельзи" не давали дозволу на використання їхніх пісень у святковому попурі, яке виконали зірки в центрі Києва на День Незалежності.

Про це заявили представники колективів у Facebook. Також вони зазначили, що організатори не зверталися до них із запитаннями щодо використання авторського контенту.

"Мені цікаво, чи всіх виконавців, чиї пісні звучали в цьому попурі, питали, а чи хочуть вони, щоб їх виконували і виконували саме ті колеги? І чи кликали їх самих узяти участь у цьому?" – поцікавилася в мережі продюсерка одного з українських телеканалів Юлія Гриценко.

"Бумбокс" і "Океан Ельзи" висунули претензії через шоу на День Незалежності: розгорівся скандал Facebook Юлії Гриценко

Продюсер гурту "Бумбокс" Олег Согомонов зазначив, що до колективу ніхто не звертався за дозволом.

"Ні, звичайно, ніхто не питав", – зазначив він.

Також інформацію підтвердила і представниця гурту "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко.

"Бумбокс" і "Океан Ельзи" висунули претензії через шоу на День Незалежності: розгорівся скандал Facebook Вікторії Хоменко

Пізніше на офіційній сторінці групи також відреагували на інцидент.

"Україна – це Європа. Європа – це повага прав, зокрема авторських. Чи не правда, Офіс Президента України?" – написали представники гурту.

Гурт відреагував на інцидент Facebook "Океан Ельзи"

"Незалежність – це свобода, повага і до себе, і до інших, зокрема прав. Здається так банально і ясно? Не всім. З питань використання пісні "Океану Ельзи" сьогодні зранку – ні, не давали дозвіл! Ба більше, до нас навіть не зверталися", – додала менеджерка колективу.

У мережі виникли суперечки навколо ситуації. Багато з користувачів зазначили, що використання пісень без дозволу авторів є неповагою до них. Водночас інші додали, що номер у результаті вийшов яскравим, тому приводів для конфліктів немає.

"А як же авторське право? Мене якось зараз прибило прямо. Ті, хто має стояти на забезпеченні виконання законів і зберігати права, тупо плюнули офіційно в очі всім. Тут ось прецедент, коли іменам плюють в їхнє авторське право", – обурилися в мережі.

"Нормальне ж було виконання, не зіпсували нічого. І, на мою думку, виконання пісень у День народження країни – це почесно", – не погодилися інші.

"Бумбокс" і "Океан Ельзи" висунули претензії через шоу на День Незалежності: розгорівся скандал Facebook Юлії Гриценко

"Бумбокс" і "Океан Ельзи" висунули претензії через шоу на День Незалежності: розгорівся скандал Facebook Юлії Гриценко

"Бумбокс" і "Океан Ельзи" висунули претензії через шоу на День Незалежності: розгорівся скандал Facebook Юлії Гриценко

Нагадаємо, що в День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві українські артисти виконали яскраве попурі з найпопулярніших хітів незалежної України. Шоу Made in Ukraine об'єднало 42 легендарних треки, які виконали 18 артистів.

У попурі пісню "Там, де нас нема" гурту "Океан Ельзи" заспівала Вєрка Сердючка разом із хором, а трек "Вахтерам" гурту "Бумбокс" виконав колектив "Время и Стекло".

Дивіться повне відео виступу українських зірок на День Незалежності в Києві:

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак DZIDZIO (Михайло Хома) виконав Гімн України в центрі Києва на День Незалежності. Артист виступив разом із симфонічним оркестром на Софійській площі.

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