Брухунова похвалилася розкішним подарунком від 74-річного Петросяна

31-річна дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова продемонструвала розкішний подарунок, який їй подарував 74-річний коханий.
Так, жінка опублікувала на особистій сторінці в Instagram фото букета конвалій та коробочки ювелірного бренду Tiffani, а в Stories розмістила знімок вмісту коробочки – золотої каблучки з написом love.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова
Фото: Фото: Life.ru
Фото: instagram/bruhunova
Зазначимо, що каблучка зроблена з 18-каратного золота, а її вартість становить близько 48 тисяч рублів.
Фото: instagram/bruhunova
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Петросян вперше опублікував спільну фото зі своєю молодою дружиною, 31-річною Тетяною Брухуновою.
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