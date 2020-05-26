Брухунова похвалилася розкішним подарунком від 74-річного Петросяна

31-річна дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова продемонструвала розкішний подарунок, який їй подарував 74-річний коханий.

Так, жінка опублікувала на особистій сторінці в Instagram фото букета конвалій та коробочки ювелірного бренду Tiffani, а в Stories розмістила знімок вмісту коробочки – золотої каблучки з написом love.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова Фото: Фото: Life.ru

Фото: instagram/bruhunova

Зазначимо, що каблучка зроблена з 18-каратного золота, а її вартість становить близько 48 тисяч рублів.

Фото: instagram/bruhunova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Петросян вперше опублікував спільну фото зі своєю молодою дружиною, 31-річною Тетяною Брухуновою.

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