Бред Пітт потрапив у скандал через 'шахрайства': на актора подали в суд

Голлівудський актор Бред Пітт потрапив у скандал через американку, яка звинувачує його в шахрайстві.

Як повідомляє видання Page Six, американка Келлі Христина, подала в суд на актора оскільки той обдурив її розмовами про заміжжя. Жінка звинувачує його в шахрайстві і вимагає компенсації в розмірі $40 тис.

Як розповідала Келлі, вона заплатила Пітту гроші, щоб він відвідав п'ять заходів благодійного фонду Make It Right Foundation, який займається будівництвом будинків для жертв урагану "Катріна". Однак зірка нібито відміняв кожен захід і обіцяв приїхати в наступний раз, не повертаючи гроші власниці.

Крім того, в документах наголошується, що стосунки між Келлі і Піттом в результаті співпраці стали надзвичайно довірливими і близькими. Жінка стверджує, що навіть обговорювала шлюб з актором і він нібито обіцяв одружитися з нею.

Адвокати 56-річного Пітта стверджують, що довірливу американку обдурив кібер-злочинець. Юристи актора також подали в суд відповідні документи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бред Пітт зібрався судитися з Анджеліною Джолі через дітей.