"Плакала і хрестилася": улюблені кияни Борисової раптово стали "нацистами"

Російська ведуча Дана Борисова, якій 25 липня СБУ заборонила в'їзд в Україну, швидко змінила риторику про доброзичливий і улюбленний Київ та почала розповідати "страшилки про братню країну".

Цього ж дня вона дала інтерв'ю "КП", поскаржившись на агресію з боку українців та похвалилася тим, що обдурила прикордонників щодо відвідування анексованого Криму.

Борисова поскаржилася на Україну

"Так, я була в Криму, а на кордоні збрехала, що ні. Але у мене не було виходу. Мене запросили всього на чотири дні, на зйомки шоу "Пацанки-4" в якості наставниці. Але ось набрехала. У відповідь пішли "нацистські" висловлювання. Все це почалося на третій день мого перебування в Україні. в останній день страшно було в готель повертатися – я боялася, що мене там "примуть", – поскаржилася вона.

Борисова на тлі Монументу Незалежності instagram / danaborisova_official

За словами Борисової, дорогою до Росії вона втратила міграційну картку, через що "з жахом" згадує цю ситуацію.

Дана Борисова в Києві instagram / danaborisova_official

"До нас прийшли о пів на третю ночі: здоровенний прикордонник із собакою і автоматом. Лаявся на мене, сказав, що з поїзда зніме. Я, звичайно, включила сльози – поплакала, подивилася на нього сумно, і він мене пожалів. Там з поїзда знімають на раз. Не відпустили б мене на Батьківщину, "закрили" б. Так, я смілива дівчина. Але я подивилася назад і перехрестилася: зрозуміла, що вчасно звідти ноги зробила. Тепер і сама туди не хочу", – поплакалася вона.

Нагадаємо, в серпні 2017 року ведуча їздила до Криму і називала його російським, а деякий час назад приїхала до України і пробула тут кілька днів.

Дана Борисова instagram / danaborisova_official

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 липня Борисова відвідала Київ заради зйомок шоу "пацанки" і поділилася знімками біля пам'яток.

Вона спробувала говорити українською мовою, і під фото біля Монумента Незалежності на питання – "Чий Крим?", Борисова неоднозначно відповіла смайликом.

Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера після візиту телеведучої задався питанням, коли ж вони "перестануть шастати".

Росіяни також накинулися на Борисову з критикою щодо лояльного ставлення до України.

25 липня телеведучій заборонили відвідувати Україну терміном на три роки.

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