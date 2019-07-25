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"Плакала і хрестилася": улюблені кияни Борисової раптово стали "нацистами"

13.1т Читати матеріал російською

Російська ведуча Дана Борисова, якій 25 липня СБУ заборонила в'їзд в Україну, швидко змінила риторику про доброзичливий і улюбленний Київ та почала розповідати "страшилки про братню країну".

Цього ж дня вона дала інтерв'ю "КП", поскаржившись на агресію з боку українців та похвалилася тим, що обдурила прикордонників щодо відвідування анексованого Криму.

Борисова поскаржилася на Україну

Борисова поскаржилася на Україну

"Так, я була в Криму, а на кордоні збрехала, що ні. Але у мене не було виходу. Мене запросили всього на чотири дні, на зйомки шоу "Пацанки-4" в якості наставниці. Але ось набрехала. У відповідь пішли "нацистські" висловлювання. Все це почалося на третій день мого перебування в Україні. в останній день страшно було в готель повертатися я боялася, що мене там "примуть", – поскаржилася вона.

Борисова на тлі Монументу Незалежності

Борисова на тлі Монументу Незалежності

instagram / danaborisova_official

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За словами Борисової, дорогою до Росії вона втратила міграційну картку, через що "з жахом" згадує цю ситуацію.

Дана Борисова в Києві

Дана Борисова в Києві

instagram / danaborisova_official

"До нас прийшли о пів на третю ночі: здоровенний прикордонник із собакою і автоматом. Лаявся на мене, сказав, що з поїзда зніме. Я, звичайно, включила сльози – поплакала, подивилася на нього сумно, і він мене пожалів. Там з поїзда знімають на раз. Не відпустили б мене на Батьківщину, "закрили" б. Так, я смілива дівчина. Але я подивилася назад і перехрестилася: зрозуміла, що вчасно звідти ноги зробила. Тепер і сама туди не хочу", – поплакалася вона.

Нагадаємо, в серпні 2017 року ведуча їздила до Криму і називала його російським, а деякий час назад приїхала до України і пробула тут кілька днів.

Дана Борисова

Дана Борисова

instagram / danaborisova_official

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Тема
російська пропаганда
Особа
дана Борисова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Служба безпеки України
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Валевич Борис
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Украина превращается в пещерное государство
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Simon Igor
Simon Igor
Бедняжка Дана! Видно , от алкоголизма не вылечили ! Нацистские высказывания в Украине могут померещиться только в случае, если Белка пришла всерьёз и надолго
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