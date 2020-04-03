Скандальна російська телеведуча Дана Борисова заявила, що репер Джиган полінаркоман і йому необхідна ізоляція.

Про це знаменитість сказала в інтерв'ю YouTube-каналу "Ефір у нормі".

Дана Борисова vm.ru

"Я просто впевнена, що у Джигана наркозалежність. Давайте не будемо робити вигляд, ніби не знаємо, що він відпочиває з повіями, що він нюхає, курить. Я не засуджую нікого, ви зрозумійте. Я, як людина залежна, завжди готова відкрито розповісти про свою залежність. Але я також чесна і не малодушна до інших залежних. Я знаю, чим це може закінчитися. Тому я вважаю, шість місяців реабілітаційного центру – це те, що йому потрібно. А не два місяці в лікарні за п'ять мільйонів, де він ходить з мобільником, де у нього йога, акупунктура та інше. Йому необхідна ізоляція. Там мова йде про серйозну залежності: він колеться, нюхає, курить і п'є, він полінаркоман", – каже Борисова.

Джиган Instagram @iamgeegun

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джиган зник після того, як його дружина Оксана Самойлова оголосила про розлучення.

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