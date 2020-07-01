Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) розіграли колишню учасницю реаліті "Дом-2" Вікторію Боню, зв'язавшись із нею від імені бізнесмена з РФ Євгена Чичваркіна.

Під час телефонного дзвінка чоловік, який відрекомендувався Чичваркіним, попросив жінку з голосом Боні зробити ролик щодо внесення поправок до Конституції. Зірці запропонували 10 тисяч євро, і та погодилася. Запис телефонної розмови опубліковано в YouTube-каналі пранкерів (відео дивіться в кінці новини).

"Ми готуємо таку глобальну кампанію щодо поправок до Конституції. У нас відомі люди записують ролики про те, що вони не підтримують ці поправки. Хотілося б, щоб ти теж, якщо є можливість, взяла участь", – запропонував чоловік.

Боню "розвели" на €10 тис. через поправки до Конституції РФ: що трапилося Instagram Вікторії Боні

Він додав, що потрібно записати ролик зі слоганом "Ні поправкам до Конституції" і вказав, що у нього "під це є ще бюджет".

"Ти, напевно, чула, що повністю переходить державі вся влада, відповідно там контроль величезний. Я чув, що ти щодо чипування заявляла... 5G вишок", – зауважив учасник розмови.

Дівчина повідомила, що фото обійдеться в €5 тис., відео – €7,5 тис. Боня навіть запропонувала знижку, проте співрозмовник заявив, що заплатить їй більшу суму – €10 тис.

"Ну якщо за 10 надішлете, буду рада... Ти мені надішли текст, я запишу відео, ти його затвердиш, і потім вже коли буде зрозуміло, що все підходить, потім і з грошима тоді", – зазначила Вікторія.

Боня прокоментувала пранк із поправками до Конституції РФ Instagram Вікторії Боні

Пізніше вона записала відео в Instagram, зазначивши, що бачить "величезну кількість питань щодо пранку". Вона пояснила, що чотири тижні тому виклала відео, де заявила, що вважає поправки до Конституції "знущанням". Боня підтвердила, що після цього їй зателефонував "якийсь бізнесмен". За її словами, чоловік заявив, що погоджується з нею і попросив її висловити свою позицію в Instagram. Вона підтвердила, що назвала йому розцінки за пости, а той запропонував їй €10 тис. Боня пояснила, що не відмовляється від висловлених нею раніше слів і "завжди стоятиме на своєму".

"Якщо вам пропонують за те, що ви мислите так, як ви мислите, заплатити, чому ні?" – пояснила дівчина.

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