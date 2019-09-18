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18 вересня • оновлено в 16:30
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Бондарчук одружився на Андрєєвій: історія кохання режисера і актриси

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17 вересня в Санкт-Петербурзі режисер Федір Бондарчук і актриса Пауліна Андрєєва зіграли яскраве весілля, прикувавши увагу громадськості.

У мережі довго ходили чутки щодо того, як розвивалися їх стосунки, а парочка не давала нікакх коментарів. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з історією кохання режисера і актриси.

Як саме познайомилися Бондарчук і Андрєєва, точної інформації немає. Хоча Федір колись згадує, що звернув увагу на красиву й талановиту жінку на виставі "Номер 13D" в МХТ імені Чехова. Пізніше актриса і режисер особисто познайомилися, і, ймовірно, цей момент можна вважати початком історії кохання.

Андрєєва та Бондарчук

Андрєєва та Бондарчук

instagram / _paulina_andreeva

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Пара довгий час приховувала стосунки від публіки. Проте, в 2015 році в мережі почали поширювати чутки, що Федір і Пауліна закрутили бурхливий роман. Хоча підтверджень ніяких не було, до того ж, Бондарчук був одружений.

Пауліна Андрєєва і Федір Бондарчук на заході

Пауліна Андрєєва і Федір Бондарчук на заході

instagram / _paulina_andreeva

Рік по тому вони підлили "масла у вогонь", засвітившись разом на червоній доріжці фестивалю "Кінотавр". Після цього в мережі довго обговорювали пару. Бондарчука навіть називали зрадником, адже ніхто не знав, які стосунки були на той момент у Федора й дружини Світлани Рудської, від якої у нього є діти. Андрєєва ж в скандалі виступила в ролі розлучниці.

Щасливі Бондарчук і Андрєєва

Щасливі Бондарчук і Андрєєва

instagram / _paulina_andreeva

Проте, в сім'ї Бондарчука вже давно були проблеми, а шлюб логічно прямував до кінця. Сама Рудська пізніше підтверджувала, що їх розрив ніяк не пов'язаний з Пауліною.

Після того, як Федір і Пауліна офіційно перестали приховувати стосунки, в оточенні режисера говорили, що давно не бачили його таким щасливим. Однак перед тим, як з'явитися разом на публіці, як пара, їм довелося почекати паузу.

Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва

Федір Бондарчук і Пауліна Андрєєва

instagram / _paulina_andreeva

Останні роки неодноразово спливала інформація, що Андрєєва і Бондарчук одружилися, проте жодного разу це не підтвердилося. Шанувальники припускали, що пара не поспішає через сина Федора. Хай там що, але 17 вересня Пауліна та Федір розкішно відсвяткували весілля в колі селебріті.

Пауліна і Федір обіймаються

Пауліна і Федір обіймаються

instagram / _paulina_andreeva

Федір і Пауліна на офіційному заході

Федір і Пауліна на офіційному заході

instagram / _paulina_andreeva

Милий кадр з Андрєєвою і Бондарчуком

Милий кадр з Андрєєвою і Бондарчуком

instagram / _paulina_andreeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бондарчук і Андрєєва запросили на весілля близько 200 осіб, серед яких було багато знаменитостей. Передбачалося, що урочистий захід влетить режисеру в круглу суму.

Він зняв особняк середини 18 століття на Невському – Будинок Беггрова. Пізніше гостей несподівано відправили до Юсуповського палацу. Подружжя не з'являлося перед камерами до глибокої ночі.

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Особи
Федір Бондарчук Пауліна Андрєєва
Теги
весілля Відносини шоу-бизнес
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