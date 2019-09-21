"Богиня!" Седокова викликала ажіотаж спокусливим фото в купальнику

Українська співачка Анна Седокова, яка переїхала та виступає в Росії, порадувала шанувальників новим відвертим фото.

На своїй сторінці в Instagram екссолістка гурту "ВІА Гра" оприлюднила світлину в купальнику з леопардовим принтом і темних окулярах, зроблений під час відпочинку на яхті.

Анна Седокова instagram/annasedokova

У пості Седокова поділилася роздумами про те, як знайти ідеального чоловіка. "Для початку, його потрібно самій придумати, продумати його з точністю до сантиметра", – написала вона.

instagram/annasedokova

У коментарях користувачки мережі поділилися своїм баченням ідеального обранця, а також зробили компліменти артистці. "Красива", "Богиня!" "Який купальник", – пишуть фоловери.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Відзначимо, Седокова часто радує фанатів відвертими знімками. Пропонуємо подивитися й на інші фото співачки, які вона публікує в Instagram:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Седокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора на кропив'янку. Однак буквально через кілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!