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12 листопада • оновлено в 11:17
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Бочкарьова вперше вийшла на зв'язок після скандалу з кокаїном

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Російська актриса і зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова після гучного скандалу з кокаїном в трусах вийшла на зв'язок.

У своєму Instagram знаменитість вперше за довгий час опублікувала фото і вибачилася перед шанувальниками за тривале мовчання.

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Інстаграм

Новини
"Не дозволю, досить!" Бочкарьова поскаржилася на цькування після скандалу з наркотиками

Так, Бочкарьова зізнається, що останнім часом у неї дуже багато роботи в школі, підготовка дітей до новорічних вистав і гастролі:

"Ніби ті американські гірки - з літака в літак, з літака в літак. Руки до Інстаграма зовсім не доходять. Сьогодні у мене відмінний ранок! Вперше за останні пару тижнів спокійно снідаю, п'ю каву, нікуди не поспішаю і насолоджуюся моментом ..." .

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Інстаграм

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Інстаграм

У коментарях прихильники зраділи довгоочікуваному поверненню Наталії:

Бочкарьова вперше вийшла на зв'язок після скандалу з кокаїном
Бочкарьова вперше вийшла на зв'язок після скандалу з кокаїном
Бочкарьова вперше вийшла на зв'язок після скандалу з кокаїном

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
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