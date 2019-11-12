Бочкарьова вперше вийшла на зв'язок після скандалу з кокаїном

Російська актриса і зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова після гучного скандалу з кокаїном в трусах вийшла на зв'язок.
У своєму Instagram знаменитість вперше за довгий час опублікувала фото і вибачилася перед шанувальниками за тривале мовчання.
Наталя Бочкарьова
Інстаграм
Так, Бочкарьова зізнається, що останнім часом у неї дуже багато роботи в школі, підготовка дітей до новорічних вистав і гастролі:
"Ніби ті американські гірки - з літака в літак, з літака в літак. Руки до Інстаграма зовсім не доходять. Сьогодні у мене відмінний ранок! Вперше за останні пару тижнів спокійно снідаю, п'ю каву, нікуди не поспішаю і насолоджуюся моментом ..." .
Наталя Бочкарьова
Інстаграм
Наталя Бочкарьова
Інстаграм
У коментарях прихильники зраділи довгоочікуваному поверненню Наталії:
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на грунті галасу навколо персони Бочкаревой, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
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