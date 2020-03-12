Відому російську блогерку Наталю Краснову вдруге за останні місяці не впустили в Україну.

Прикордонний контроль встановив, що ще наприкінці 2019 року їй на три роки заборонили відвідувати країну через поїздки до окупованого Росією Криму. Однак жінка замінила старий паспорт на новий і спробувала таким чином перетнути кордон України, прибувши 12 квітня рейсом з Мінська у "Бориспіль", повідомляє прес-служба МВС (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Наталія Краснова Скріншот відео

"Жінка замінила старий паспорт на новий, сподіваючись, що чисті сторінки без позначки про заборону на в'їзд допоможуть їй перетнути український кордон. Такий задум росіянки був відразу розкритий, оскільки спрацювала інформація з бази даних. На питання, чому вона замінила паспорт, жінка відповіла, що його нібито з'їла собака", – уточнили в МВС.

Красновій заборонили в'їзд до України на 10 років МВС

Тепер блогерка продовжено заборону на в'їзд в Україну з трьох до десяти років.

Відомство не уточнює прізвище росіянки, проте судячи з опублікованих Державній прикордонній службі скриншотам, мова йде саме про Наталю Красновой. 14 березня біля неї був запланований в Києві виступ в якості стендап-коміка.

Красновій заборонили в'їзд до України на 10 років ДПСУ

❗️Змініла 3 на 10. Відома російська блогерка "продовжено" Собі Заборона в'їзду в Україну



Даже Виправдання, что паспорт з'їла собака - НЕ спрацювало



👉 https://t.co/FYBx4Mf1Yj pic.twitter.com/YrtVcWswLy - Держприкордонслужба (@DPSU_ua) March 12, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, групі російських акторів заборонили в'їзд в Україну на 10 років за повторну спробу перетнути кордон.

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