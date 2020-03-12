Головна Новини
12 березня • оновлено в 20:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Блогерку Наталю Краснову не пустили до України. Фото і відео

2.5т
Читати матеріал російською

Відому російську блогерку Наталю Краснову вдруге за останні місяці не впустили в Україну.

Прикордонний контроль встановив, що ще наприкінці 2019 року їй на три роки заборонили відвідувати країну через поїздки до окупованого Росією Криму. Однак жінка замінила старий паспорт на новий і спробувала таким чином перетнути кордон України, прибувши 12 квітня рейсом з Мінська у "Бориспіль", повідомляє прес-служба МВС (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Наталія Краснова

Наталія Краснова

Скріншот відео

"Жінка замінила старий паспорт на новий, сподіваючись, що чисті сторінки без позначки про заборону на в'їзд допоможуть їй перетнути український кордон. Такий задум росіянки був відразу розкритий, оскільки спрацювала інформація з бази даних. На питання, чому вона замінила паспорт, жінка відповіла, що його нібито з'їла собака", – уточнили в МВС.

Красновій заборонили в'їзд до України на 10 років

Красновій заборонили в'їзд до України на 10 років

МВС

Тепер блогерка продовжено заборону на в'їзд в Україну з трьох до десяти років.

Відомство не уточнює прізвище росіянки, проте судячи з опублікованих Державній прикордонній службі скриншотам, мова йде саме про Наталю Красновой. 14 березня біля неї був запланований в Києві виступ в якості стендап-коміка.

Красновій заборонили в'їзд до України на 10 років

Красновій заборонили в'їзд до України на 10 років

ДПСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, групі російських акторів заборонили в'їзд в Україну на 10 років за повторну спробу перетнути кордон.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Заборона російських зірок в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Заборона російських зірок в Україні
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Державна прикордонна служба України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
7
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Некуй всякую шушеру пускать в Украину, пускай в мацковии спендаппы трёт...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Shatoviy Valentina
Shatoviy Valentina
Лезет и лезет всяка свінота, в своєму сараї не йметься! !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Junio Van
Junio Van
bu-ga-ga ))) через десять лет кукраина то будет, а, рагули ..? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Shatoviy Valentina
Shatoviy Valentina
Junio Van, попе боярки, дегенерат, и виглянь у вікно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги