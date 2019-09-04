Бледанс показала труси Вассерману на росТБ: відео

Популярна російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс в ефірі шоу "Секрет на мільйон" продемонструвала свою білизну Анатолію Вассерману.

Крім того, в ефірі програми Вассерман зізнався, що він і досі незайманий. Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі каналу "НТВ".

Зазначимо, що Бледанс заявила, що наразі вона самотня, а 66-річний чоловік їй подобається. Після цього артистка почала фліртувати з Вассерманом і навіть продемонструвала свою білизну.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Щоправда, очікуваного результату дії Бледанс не принесли, оскільки Вассерман не повівся на провокацію, і спокійно відреагував на витівку зірки.

Скріншот із відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, 50-річна російська телеведуча і актриса Евеліна Бледанс вразила шанувальників відвертими фото і відео.

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