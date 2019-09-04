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4 вересня • оновлено в 10:32
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Бледанс показала труси Вассерману на росТБ: відео

2.2т Читати матеріал російською

Популярна російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс в ефірі шоу "Секрет на мільйон" продемонструвала свою білизну Анатолію Вассерману.

Крім того, в ефірі програми Вассерман зізнався, що він і досі незайманий. Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі каналу "НТВ".

Бледанс показала труси Вассерману на росТБ: відео
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Зазначимо, що Бледанс заявила, що наразі вона самотня, а 66-річний чоловік їй подобається. Після цього артистка почала фліртувати з Вассерманом і навіть продемонструвала свою білизну.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Щоправда, очікуваного результату дії Бледанс не принесли, оскільки Вассерман не повівся на провокацію, і спокійно відреагував на витівку зірки.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, 50-річна російська телеведуча і актриса Евеліна Бледанс вразила шанувальників відвертими фото і відео.

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Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А она точно звезда? Обычная самка кацaпа - там все такие тупые бляди.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Бледанс из Одессы. Как и Вассерман
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
на росії дна немає там суцільна безодня.
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