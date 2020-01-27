Біллі Айліш дивно відреагувала на загибель Кобі Брайанта

Популярна американська співачка Біллі Айліш, брат якої раніше показував пікантні фото з її клоном, відреагувала мемом на смерть баскетболіста Кобі Брайанта.

Вона опублікувала про нього сторіз на своїй сторінці в Instagram.

18-річна виконавиця показала фото Брайанта та відео з ним і його донькою, яке супроводила коментарем "uggghhhh", що можна перекласти з англійської як "ооох" або "уххх" (також воно може трактуватися як "фу" або "тьху", але Біллі швидше за все мала на увазі саме перші варіанти).

Варто зауважити, що є ціла серія мемів "uggghhhh", їх традиційно використовують для вираження яскравих негативних емоцій. Ось пара з них для прикладу:

UGGGHHHH pic.twitter.com/jcFCcVqY55 - Name can not be blank (@psyhchopath) January 25, 2020

Як відомо, 26 січня 41-річний професійний баскетболіст Кобі розбився під час аварії особистого гелікоптера S-76 в штаті Каліфорнія, коли летів на тренування. Разом з ним загинула його 13-річна донька Джіанна.

Всього катастрофа привела до дев'ятьох жертв. Попередньою причиною трагедії називають густий туман.

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