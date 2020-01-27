Головна Новини
27 січня • оновлено в 18:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Біллі Айліш дивно відреагувала на загибель Кобі Брайанта

635
Читати матеріал російською

Популярна американська співачка Біллі Айліш, брат якої раніше показував пікантні фото з її клоном, відреагувала мемом на смерть баскетболіста Кобі Брайанта.

Вона опублікувала про нього сторіз на своїй сторінці в Instagram.

18-річна виконавиця показала фото Брайанта та відео з ним і його донькою, яке супроводила коментарем "uggghhhh", що можна перекласти з англійської як "ооох" або "уххх" (також воно може трактуватися як "фу" або "тьху", але Біллі швидше за все мала на увазі саме перші варіанти).

Біллі Айліш дивно відреагувала на загибель Кобі Брайанта
Біллі Айліш дивно відреагувала на загибель Кобі Брайанта

Варто зауважити, що є ціла серія мемів "uggghhhh", їх традиційно використовують для вираження яскравих негативних емоцій. Ось пара з них для прикладу:

Як відомо, 26 січня 41-річний професійний баскетболіст Кобі розбився під час аварії особистого гелікоптера S-76 в штаті Каліфорнія, коли летів на тренування. Разом з ним загинула його 13-річна донька Джіанна.

Всього катастрофа привела до дев'ятьох жертв. Попередньою причиною трагедії називають густий туман.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги