Біллі Айліш дивно відреагувала на загибель Кобі Брайанта

Популярна американська співачка Біллі Айліш, брат якої раніше показував пікантні фото з її клоном, відреагувала мемом на смерть баскетболіста Кобі Брайанта.

Вона опублікувала про нього сторіз на своїй сторінці в Instagram.

18-річна виконавиця показала фото Брайанта та відео з ним і його донькою, яке супроводила коментарем "uggghhhh", що можна перекласти з англійської як "ооох" або "уххх" (також воно може трактуватися як "фу" або "тьху", але Біллі швидше за все мала на увазі саме перші варіанти).

Варто зауважити, що є ціла серія мемів "uggghhhh", їх традиційно використовують для вираження яскравих негативних емоцій. Ось пара з них для прикладу:

@chucktodd Oh my GOD, he is SOOOO annoying! UGGGHHHH!