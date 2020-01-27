Біллі Айліш дивно відреагувала на загибель Кобі Брайанта

Популярна американська співачка Біллі Айліш, брат якої раніше показував пікантні фото з її клоном, відреагувала мемом на смерть баскетболіста Кобі Брайанта.
Вона опублікувала про нього сторіз на своїй сторінці в Instagram.
18-річна виконавиця показала фото Брайанта та відео з ним і його донькою, яке супроводила коментарем "uggghhhh", що можна перекласти з англійської як "ооох" або "уххх" (також воно може трактуватися як "фу" або "тьху", але Біллі швидше за все мала на увазі саме перші варіанти).
Варто зауважити, що є ціла серія мемів "uggghhhh", їх традиційно використовують для вираження яскравих негативних емоцій. Ось пара з них для прикладу:
Uggghhhh ... Shut up 🤦🏾♂️ pic.twitter.com/jao4l72Xza- StayComfy_DJ⛅️ (@ Th3_Franchis3_D) January 26, 2020
@MSNBC @SRuhle @chucktodd @JoeNBC @DeadlineWH @VelshiRuhle @maddow WE WANT STEFANIE BACK !! WE WANT STEFANIE BACK !! WE WANT STEFANIE BACK !! WE WANT STEFANIE BACK !! WE WANT STEFANIE BACK !! @chucktodd Oh my GOD, he is SOOOO annoying! UGGGHHHH! pic.twitter.com/hMTD7cGQb9- Shana Houlihan (@HoulihanShana) January 23, 2020
UGGGHHHH! pic.twitter.com/GVQcDwCuHe- El George (@ElGeorgeRiveraR) January 27, 2020
UGGGHHHH pic.twitter.com/jcFCcVqY55- Name can not be blank (@psyhchopath) January 25, 2020
Як відомо, 26 січня 41-річний професійний баскетболіст Кобі розбився під час аварії особистого гелікоптера S-76 в штаті Каліфорнія, коли летів на тренування. Разом з ним загинула його 13-річна донька Джіанна.
Всього катастрофа привела до дев'ятьох жертв. Попередньою причиною трагедії називають густий туман.
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