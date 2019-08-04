Білик захопила мережу пікантним фото з Могилевською

Народна артистка України, співачка Ірина Білик показала в мережі пікантне фото зі своєю колегою Наталією Могилевською. Так, на знімку артистки позували в яскравих вбраннях і цілувалися.

Білик зазначила, в коментарі до фото, розміщеному в її Instagram, що поцілунок з Могилевською їй сподобався.

Ірина Білик Tv.ua

"Наталочка, мила подружка! З Днем Народження! Бажаю тобі і твоїй команді тільки нових Вершин! Прекрасних пісень і вдячних глядачів!! І нашого нового дуету!! P.S А мені сподобалося" - написала співачка.

"Клас! Це поцілунок", "На місці Могилевської повинен бути я", "Класні!", "Ось це так! У губи", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, співачка Ірина Білик сподівається, що Україна і Росія в майбутньому зможуть помиритися. Таку заяву вона зробила в інтерв'ю російському виданню, уточнивши, що президент Володимир Зеленський посприяє цьому.

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