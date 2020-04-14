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14 квітня • оновлено в 13:56
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Білик розповіла про скандал з чоловіком-азербайджанцем через ревнощі

1.1т
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Українська співачка Ірина Білик розповіла про сварку зі своїм чоловіком, російським фотографом Асланом Ахмадовим, через його ревнощів.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" артистка зізналася, що Аслана дратує надмірна увага до неї з боку інших чоловіків.

Аслан Ахмадов і Ірина Білик

Аслан Ахмадов і Ірина Білик

Instagram @bilyk_iryna

"У мене чоловік азербайджанець, Аслан Ахмадов. Азербайджанців, я помітила, дратує тільки одне – коли поруч зі мною знаходяться хороші, красиві чоловіки. Просто я знаю, він може посміхатися, буває за лаштунками до мене підходять. Але всі вони мене цілують в щічку. Це мої друзі з різних гуртів, музиканти. Але вдома він говорить: "А хто це, а хто був", – каже Білик.

Ірина Білик і Аслан Ахмадов з сином

Ірина Білик і Аслан Ахмадов з сином

Instagram @bilyk_iryna

Також, за словами співачки, ревнощі Ахмадова стали причиною сімейного скандалу:

"Приревнував мене. Хтось подивився, додому прийшли – там були такі розборки в кварталі, я думала – все вже, кінець".

Аслан Ахмадов і Ірина Білик

Аслан Ахмадов і Ірина Білик

Instagram @bilyk_iryna

Через ревнощі чоловіка артистка навіть попросила фанатів перед стартом всеукраїнського туру поводитися скромніше на концертах:

"Давайте не обніматися, бо вдома у мене буде скандал".

Ірина Білик

Ірина Білик

Instagram @bilyk_iryna

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Білик захопила шанувальників знімком зі своїм чотирирічним сином Табрізом.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Аслан Ахмадов Ірина Білик
Місце
Україна
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