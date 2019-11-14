Лупцювала по нирках й плюнула: Серябкіна розповіла про бійку із Темніковою

Російська співачка, колишня учасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна розповіла, як одного разу побилася зі своєю на той момент колегою Оленою Темніковою у ліфті.

Вона зізналася в інтерв'ю "Алена, Блін!" на YouTube-каналі Super, що до того моменту ніколи ще не махала кулаками з жінками (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).

"Ми після концерту їхали в ліфті. Стоїмо, дивимося один на одного. Вона підходить до мене близько й починає різко лупцювати мене по нирках, по печінці боляче. Я не хотіла їй відповідати, щоб не було слова "бійка". Я хотіла, щоб так і залишилося, що вона почала мене бити. Я сильніше за неї, не відповідала, потім вона на мене плюнула. Плювок такий, не "тьху на тебе". Та я її у відповідь прикусила – у мене просто вежу, природно, зірвало – і дала їй ляпаса", – згадала Серябкіна.

Серябкіна і Темнікова побилися Кадр з кліпу

За словами співачки, після бійки в ліфті вона подзвонила продюсеру Максиму Фадєєву, який не відреагував на її скарги, зазначивши, що втомився від постійних чвар.

Серябкіна згадала, як побилася з Темніковою Кадр з відео

"Я не знаю, що у неї в голові. Я не знаю цієї людини вже більше шести років. Зрозуміло, що Олену знали, вона була в медійному просторі. У мене не було досвіду, у неї він був великий. Але я тримала емоційно колектив. У нас були стосунки, у нас була дружба", – додала Ольга, припустивши, що відносини розвалилися, коли Темнікова побачила в ній суперницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Серябкіна розповіла про роман з Оленою Темніковою. Таким чином вона відповіла на чутки, які розпустила колишня коханка, що зустрічалася з продюсером колективу Максимом Фадєєвим.

Що примітно, Серябкіна постійно намагається привернути увагу публіки до своєї творчості відвертими, а періодично й вульгарними фотосесіями. Нещодавно вона спантеличила шанувальників фігурою в прозорій сукні.

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