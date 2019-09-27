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27 вересня • оновлено в 20:21
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"Без трусів?" Російська поп-зірка спантеличила мережу пікантним знімком

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Колишня учасниця гурту "Серебро" Олена Темнікова, яка нещодавно відвідала Київ, спантеличила шанувальників пляжним знімком.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фотографії, "зроблені на новий iPhone". На одному з кадрів Темнікова виходить з моря в купальнику тілесного кольору і сорочці.

"Здається, я згоріла сьогодні. Увечері дізнаємося", – підписала співачка під знімком, викликавши неоднозначну реакцію.

Олена Темнікова в тілесному купальнику

Олена Темнікова в тілесному купальнику

instagram / lenatemnikovaofficial

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Багато хто помітив, що Темнімкова дуже худа. Але увагу основної маси шанувальників артистки привернув купальник: в мережі подумали, що низ залишився у воді, а Олена вийшла на берег без трусів.

Олена Темнікова в купальнику

Олена Темнікова в купальнику

instagram / lenatemnikovaofficial

"Я думав, низ у воді залишився, а це купальник такий", "Хороший колір купальника", "Подумав, голенька", "Мені здалося, ніби вона без трусів", "Здалося", "Відмінний нюдовий купальник", "Здалося, що ви без трусів", – відреагували в мережі.

"Без трусів?" Російська поп-зірка спантеличила мережу пікантним знімком
"Без трусів?" Російська поп-зірка спантеличила мережу пікантним знімком
"Без трусів?" Російська поп-зірка спантеличила мережу пікантним знімком
"Без трусів?" Російська поп-зірка спантеличила мережу пікантним знімком
"Без трусів?" Російська поп-зірка спантеличила мережу пікантним знімком
"Без трусів?" Російська поп-зірка спантеличила мережу пікантним знімком
"Без трусів?" Російська поп-зірка спантеличила мережу пікантним знімком
Темнікова на пляжі

Темнікова на пляжі

instagram/lenatemnikovaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Темнікова часто вражає мережу пікантними знімками з відпочинку. Нещодавно в Україні розгорівся скандал, тому що вона зібралася їхати до Одеси з концертом.

Артистка вже виступала в Києві в 2018 році та зізнавалася, що є великою фанаткою Путіна і вважає себе "радянською". Влітку 2019 року концерт Темнікової намагалися зірвати в Одесі. Активісти прийшли на мітинг під клуб, де проходив захід, і спалили прапор країни-агресора.

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Теги
шоу-бизнес фотосессія
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