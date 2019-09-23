Без шансів? Стало відомо про невтішний прогноз для Заворотнюк

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, у якої за інформацією ЗМІ діагностували останню стадію раку головного мозку, будуть підтримувати виключно медикаментами. Пухлина актриси виявилася неоперабельною.
До такого висновку прийшли лікарі після тритижневого спостереження Заворотнюк, пише Telegram-канал "Mash".
Анастасія Заворотнюк
Зараз Заворотнюк знаходиться в стабільно важкому стані і проходить лікування у відділенні терапії приватної московської клініки. Поруч з нею постійно знаходиться директор.
Анастасія Заворотнюк
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
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