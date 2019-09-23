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23 вересня • оновлено в 18:30
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Без шансів? Стало відомо про невтішний прогноз для Заворотнюк

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Російську актрису Анастасію Заворотнюк, у якої за інформацією ЗМІ діагностували останню стадію раку головного мозку, будуть підтримувати виключно медикаментами. Пухлина актриси виявилася неоперабельною.

До такого висновку прийшли лікарі після тритижневого спостереження Заворотнюк, пише Telegram-канал "Mash".

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

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Зараз Заворотнюк знаходиться в стабільно важкому стані і проходить лікування у відділенні терапії приватної московської клініки. Поруч з нею постійно знаходиться директор.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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