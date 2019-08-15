Без фільтрів: сестра Кардаш'ян викликала захват відвертим фото

Американська модель, героїня реаліті-шоу і сестра знаменитої Кім Кардаш'ян Кортні розбурхала шанувальників знімком у купальнику.

Вона опублікувала на сторінці онлайн-журналу Poosh в Instagram фото, на якому показує свою фігуру такою, яка вона є насправді – без ретуші.

Кортні позувала на яхті в дуже відвертому купальнику з відкритими стегнами, завдяки чому шанувальники змогли розгледіти розтяжки, які зірка навіть не спробувала приховати. Що примітно, в коментарях недосконалі стегна Кардаш'ян викликали хвилю обговорень.

Кортні Кардаш'ян без фільтрів instagram / poosh

"Розтяжки! На Кардаш'ян! Це одна з причин, чому ти моя улюблена", "Справжнє фото. Люблю бачити розтяжки. Це природно, і я поважаю це набагато більше, ніж аерографію", "Нарешті невідредаговані розтяжки на Кардаш'ян", "Дякую, що ти не прибираєш розтяжки", – подякували їй шанувальники.

Кортні в тому ж купальнику, але з фотошопом instagram / kourtneykardash

Кортні в роздільному купальнику instagram / kourtneykardash

Кортні Кардаш'ян instagram / kourtneykardash

Кортні з ретушшю instagram / kourtneykardash

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кортні блиснула пишними формами на пляжі, лежачи на піску.

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