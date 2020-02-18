Розповніла і з травмованою ногою: Брітні Спірс налякала зовнішнім виглядом

Популярна американська співачка Брітні Спірс була помічена на вулицях Лос-Анджелеса, коли прямувала в студію засмаги.

Так, фото, які зробили парараці були опубліковані в мережі. Зазначимо, що Спірс була одягнена в білі шорти та короткий червоний топ, під яким не було бюстгальтера. Крім того, вона йшла в спеціальному медичному черевику. Очевидно, співачка десь травмувала ногу, тому тепер буде змушена носити його деякий час.

Брітні Спірс Фото: sundaynews.info

Брітні Спірс без ліфчика і з травмованою ногою Фото: dailymail.co.uk

Брітні Спірс в Лос-Анджелесі Фото: dailymail.co.uk

Брітні Спірс по дорозі в студію засмаги Фото: dailymail.co.uk

Водночас багато користувачів мережі помітили, що Брітні розповніла. Деякі припустили, що причиною став або стрес, або прийом лікарських препаратів.

"Я думаю, що вона виглядала опухлою, це могло бути побічним ефектом від ліків", – написала користувачка під ніком Lola.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше папараці підловили Брітні Спірс на відпочинку, показавши недоліки її фігури, які зазвичай співачка намагається приховувати.

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